Ricardo López Murphy, sobre la disputa de JxC con Milei: “El problema no es lo que hicieron, el problema es que lo piensan mal”

Ricardo López Murphy está construyendo un partido nacional que responde a su “propia mentalidad”, según sus palabras. “Respaldo a la república y libertad en todos los ordenes”, agrega, y asegura que este énfasis en la libertad no tiene que ver con la irrupción de Javier Milei en el tablero político. Sin embargo, considera que fue un “error de infantilismo político” mencionarlo en el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Pero su planteo va más allá. “El problema no es lo que hicieron, el problema es que lo piensan mal” , afirma en una entrevista con LA NACION.

El diputado nacional considera que hay que concentrarse en propuestas y no en personas y que Juntos por el Cambio debe focalizarse en fortalecer “las reglas de juego” para garantizar la institucionalidad. Está convencido de que el enfoque de Republicanos Unidos no está expresado en ninguno de los otros partidos de la coalición. En un dardo directo al resto de la alianza, afirma: “Es una diferencia abismal el planteo que tenemos respecto a las peleas pequeñas de candidaturas, de enojos, enconos, si dijiste, si no dijiste: todo esa cosa me parece una perdida tiempo”.

Pese a que en su último acto, en Santa Fe, los asistentes corearon “Ricardo presidente”, el economista es cauteloso y evita sumarse a la lista de presidenciables. Dice que esa decisión se tomará “en función de la receptividad”. La próxima parada será en Corrientes.

–Estuvo en Santa Fe y va a seguir recorriendo el país: ¿se suma a la lista de presidenciables de Juntos por el Cambio?

–Nosotros estamos construyendo un partido nacional con la mentalidad nuestra: no nos reunimos a hacer fiestas ni a comer, sino a exponer paneles. Yo estoy recorriendo desde hace bastante, doy exposiciones, lo hago sistemáticamente en función de la construcción de Republicanos Unidos y de una fuerza que sea capaz de proponer ese respaldo a la república y la libertad en todos los órdenes y no lo veo claramente expresado en ninguna de las otras aristas de Juntos por el Cambio -Coalición Cívica, radicalismo o Pro-. En función de la receptividad que tengamos, tendremos que tomar la decisiones del caso.

–¿Qué es lo que no ve en las otras aristas del partido?

–Yo diría el énfasis que nosotros hacemos, por ejemplo, en materia de orden público. El énfasis en una economía libre es mucho más fuerte que el resto.

–¿Es una forma de enfrentar el discurso de Milei o una apuesta para competir con él?

–Mi presencia en la política, hasta por edad, lleva muchos años defendiendo la misma idea. No es que nuestras ideas han cambiado. Yo creo que la historia, los episodios, la grave crisis de la guerra en Europa, han revalorizado el rol de la democracia, la importancia de la economía de mercado, la transparencia, la división de poderes. Nosotros expresamos esa visión en pro de una sociedad abierta. Mi estrategia política a lo largo de la historia ha sido dedicarme a plantear los problemas, las alternativas y las soluciones. En un país que quiere tener inversiones, lo mínimo que tiene que garantizar es que las reglas de juego sean estables. El énfasis en la sociedad abierta es muy importante porque admite la pluralidad de opiniones. En general, últimamente en la Argentina plantean todo en término de amigo-enemigo. Si utilizas esos términos no estás en una sociedad abierta, estás en una guerra. Los que somos de la ideas de la libertad, construimos nuestra visión del mundo sobre la idea de la sociedad abierta. Un ejemplo brutal: nosotros fuimos a la exEsma hace una semana porque han hecho en un museo oficial una muestra sobre el neoliberalismo. O sea, quieren prohibir nuestras ideas: es peor que la inquisición, nos ponen como herejes ¡Desde museos oficiales del gobierno nos ponen como herejes!

Así ha operado deliberadamente el fascismo en los tiempos más oscuros de la historia: creando monstruos y demonizando a sus opositores. La muestra “neoliberalismo nunca más” es una vergüenza, una persecución y otro intento de adoctrinamiento. pic.twitter.com/EdPp9JvJ91 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 26, 2022

Yo creo que este tema de respetar la República, la división de poderes, es esencial en nuestro planteo. Somos una fuerza política de ideas, propuestas y de cuadros, no somos una fuerza política que se dedica ni a denostar a las personas ni a hablar de los propios y de los adversarios, hablamos de ideas, de propuestas y de respuestas. Creo que tenemos los mejores cuadros que tiene la Argentina. Una de las criticas que recibimos es que nuestras reuniones políticas parecen seminarios y eso que todo el mundo lo ve como un error, yo lo veo como un mérito. Nuestra gente no habla de odios, enconos, descalificaciones.

–¿Cómo ve la interna de Juntos por el Cambio entonces? La semana pasada presentaron un comunicado conjunto y duró poco, al otro día ya había cortocircuitos de nuevo.

–Cuán desafortunado me pareció eso. Me parece que es un error, un error de infantilismo político. Lo que se necesita en política es proponer ideas, convertirse en la fuerza más atractiva. Parte de ser atractivo es que exhibe orden interno, no perder tiempo en candidaturas personales, en proyectos personales, sino en cohesionar un programa, una narrativa, reglas de juego, y preparar un triunfo arrollador para poder gobernar y asegurar la gobernabilidad.

–Por lo tanto es un error no solo incluir el nombre de Milei sino también esta pelea adelantada de candidaturas.

–Todo lo que no se refiera a propuestas, a las inquietudes de la ciudadanía, me parece hacernos daños a nosotros mismos, autoinflingirnos daño. Somos la mejor expresión de la política argentina, que los demás vengan a ver si pueden empatarnos.

–Fue acompañado por José Luis Espert a la muestra en la exEsma, ¿va a sumarse a Juntos por el Cambio?

–Nosotros cooperamos con Espert en todo lo que podemos y si él se hubiera incorporado a la coalición opositora hubiera sido buenísimo y sería buenísimo que lo hiciera ahora. Yo trabajo para que se cree la coalición más amplia posible en la Argentina.

–En ese marco, ¿qué piensa de la incorporación de Milei?

–El país tiene que hacer una gran transformación: eso requiere una coalición que asegure la gobernabilidad, con amplia mayoría en ambas cámaras, eso lo hace una gran coalición de gobierno. Eso es lo que hay que pensar: el programa, las reglas de juego, la narrativa. No hay que pensar en las personas. Si pensás en las personas empieza mal porque empieza a jerarquizar simplemente en los aspectos físicos y psicológicos y su elocuencia. Eso está mal pensado, el problema no es lo que hicieron, el problema es que lo piensan mal.

Bullrich, Morales, Cornejo y Valdés, entre otros, redactan el comunicado

–¿Esto lo planteó?

–Todos conocen mi opinión. ¿Vio mi firma en ese comunicado?

–Pero, en definitiva, es la fuerza que lo representa.

–Yo integré el frente electoral ese y trato de tener la mejor relación posible, pero tengo una visión de lo que hay que hacer que explico con cuidado y esmero y no se me escapa un agravio de los propios ni de lo ajeno. Mi firmeza es superior a esos atributos. Somos extremadamente firmes en nuestras convicciones y cuidadosos en la forma en que lo expresamos. Pero, ¿a alguien se le puede pasar por la cabeza que me van a hacer callar? Voté negativamente el acuerdo con el Fondo y nuestra gente en la Legislatura de la Ciudad ha votado al revés del resto. Cuando tenemos que hacer las cosas las planteamos con mucha claridad. ¿A cuántos vio a la exEsma ir a plantear estos problemas de herejía y de inquisición el siglo XXI? Nosotros. A veces tengo miedo de decirlo porque parece que somos autorreferenciales, pero me parece que es una diferencia abismal el planteo que tenemos respecto a las peleas pequeñas de candidaturas, de enojos, enconos, si dijiste, si no dijiste, si califica, si viene o no viene: todo esa cosa me parece una pérdida tiempo y una descalificación de nuestra propia actitud.

–Sin embargo tiene que convivir con eso. ¿O analiza la posibilidad de irse?

–No, yo creo que formar una gran colación alternativa al programa populista y totalitario del kirchnerismo era vital, y estamos enfrascados en esa construcción. Cuando me pregunta sobre si un comunicado debe hacer alusiones personales, internas o externas soy muy crítico, porque me parece que es ir contra el manual de la ortodoxia política. Me parece una tontería. Me preguntó varias veces sobre Javier [Milei] y yo no contesto, contesto sobre lo que hacemos, las propuestas. No estamos recorriendo el país de ayer, lo hemos recorrido 50 años, de arriba a abajo, exponiendo durante muchos años ideas que no eran aceptadas y que hoy tienen una enorme popularidad.

–Respecto a la situación del oficialismo, ¿qué piensa del los cuestionamientos que recibe la figura de Martín Guzmán?

–La lucha fratricida entre ellos hace daño a las instituciones y a la gestión de gobierno. Me parece que es inexplicable que en una crisis de la magnitud que enfrenta el mundo, la región y el país estén entretenidos en esos pequeños menesteres. Yo soy crítico de la estrategia que tuvo el kirchnerismo. En la campaña electoral los veía divorciados de la realidad del mundo. Siempre parto de la idea de que esta gente no tiene la menor idea de los problemas, por eso no plantea problemas ni soluciones, plantea cosas. Por ejemplo, el Presidente plantea que él le va a subir el nivel de vida de los argentinos, nadie sabe cómo. El nivel de vida sube porque sube la productividad, para subirla hay que invertir más, hay que generar más capital humano, atraer más empresas. Todos los días todo el mundo se quiere ir de acá por los temores que hay. No quiero hacer una crítica personal, quiero reflejar que una buena coalición de gobierno es la que no tiene lucha fratricida. Si se da ese aspecto, eso la descalifica ante la ciudadanía, genera una incapacidad de gobierno profunda. Eso es lo que hay que recomponer: la gobernabilidad del país, la institucionalidad, no hacer leyes ni decretos que violen la Constitución.