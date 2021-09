Ricardo Lorenzetti comparó el “autovoto” de Horacio Rosatti con la Corte menemista

Ricardo Lorenzetti aseguró este martes que la Corte Suprema tiene “principios que respetar” y ratificó su postura de rechazo a la forma en que Horacio Rosatti fue elegido presidente del máximo tribunal la semana pasada a través de una procedimiento que incluyó un “autovoto”. “Respeto que otros piensen diferente, pero yo no lo comparto. La Corte tiene que dar previsibilidad”, dijo a A24.

Lorenzetti había publicado una carta pública y ahora habló sobre la designación de autoridades. Comparó la “autodesignación” de Rosatti con el “autovoto” de Julio Nazareno, el exministro de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, que fue reelecto con su propio voto.

“Lo que hice fue sentar una posición. Cuando se produjo el autovoto del doctor Nazareno, eso generó una enorme reacción social , tanto que hubo artículos periodísticos muy críticos. Incluso, Elisa Carrió le pidió a Nazareno el juicio político por esa razón. Fue una enorme crisis”, se explayó y agregó: “en ese momento el doctor Petracchi fijó una posición, que nosotros luego consideramos la correcta”.

También apuntó contra sectores ligados a Rosatti. “Esto se originó por gente que lleva y trae dentro de la Corte”, afirmó, en diálogo con Luis Novaresio.

También minimizó el rol del presidente del máximo tribunal. Según dijo, hubo un tiempo que la Corte necesitaba un perfil alto, cuando él era presidente, pero dijo que ahora el tribunal funciona como una institución colegiada, donde todos los jueces valen lo mismo.

En ese sentido, señaló que no habrá un “cambio en la jurisprudencia”. “Hoy todos coincidimos que un cambio de presidente no va a representar un cambio de la Corte. Hemos cambiando el régimen interno, hoy el presidente no tiene una facultad distinta a la de otros miembros”, detalló.

De todas formas, aseguró que no hay una “crisis” en la Corte y detalló que las instituciones “tienen que estar por encima”. “No podemos perder el tiempo en disputas de poder, cuando nosotros tenemos tanta responsabilidad. No es la primera vez que tenemos esa discusión”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que se aumente el número de miembros de la Corte Suprema, como se ha deslizado en distintas oportunidades. “Hay diferentes modelos, nosotros tenemos un sistema más parecido al modelo norteamericano, de pocos miembros”.

En medio de esas tensiones, Rosatti había criticado a los jueces que buscan ser “políticos”. “El juez que juega a ser político es mal político y el político que judicializa una decisión que no pudo resolver, no debe quejarse de la decisión judicial”, afirmó, tal como publicó LA NACION.

Rosatti había mostrado sus diferencias con Lorenzetti sobre las causas judiciales vinculadas a la política: “Las malas decisiones de los gobiernos no deben ser corregidas por los tribunales de Justicia, sino por el pueblo en las próximas elecciones, sino el Poder Judicial se convierte en un contrapoder. No es un contrapoder, a veces se dice que es el que plantea las limitaciones para evitar que el Poder Ejecutivo se desorbite, pero no es el único contramayoritario. Decisiones contramayoritarias toman los tres poderes del Estado”.

Luego, Lorenzetti, dijo que no cree en el Lawfare.

Noticia en desarrollo