Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte: “Nuestro Poder Judicial no tiene independencia porque no maneja su presupuesto”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió a la situación de la jurisprudencia nacional y aseguró que el "Poder Judicial no tiene independencia porque no maneja su presupuesto”. Además, el magistrado analizó la situación procesal de la expresidenta Cristina Kirchner y habló sobre la necesidad de completar las vacantes disponibles en el Máximo Tribunal de Justicia “desde la diversidad de género”.

“Por ejemplo, en Brasil sí hay independencia presupuestaria y toman decisiones. Es decir, es un aspecto importante”, insistió Lorenzetti el martes a la noche durante una entrevista con en la señala TN. En palabras del magistrado, “por todo esto el Poder Judicial no puede regularse a sí mismo, y nunca ningún gobierno bregó por eso”.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Lorenzetti, el actual cuerpo del máximo Tribunal CSJN

Según Lorenzetti, esa imposibilidad presupuestaria atenta la celeridad en la Justicia. “Es un asunto que incumbe a toda la sociedad, porque los debidos procesos merecen una respuesta rápida. Nosotros ya podríamos implementar el uso de inteligencia artificial, como ocurre en Brasil, y así lograr juicios mucho más rápidos”, planteó.

Ante la consulta por la situación procesal de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad, Lorenzetti sostuvo: “Nosotros desde la Corte no podemos opinar sobre el fallo porque ya lo dictamos. Desde el punto de vista jurídico ya está confirmado y no hay más nada que decir”.

Asimismo, cristalizó su sentimiento sobre la reclusión de la exmandataria y agregó: “En ningún país está bien el encarcelamiento de un líder político, porque es una tragedia institucional. Pero lo de Cristina es un asunto penal, no es un golpe de Estado ni nada de índole política".

Ricardo Lorenzetti en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la Nación CSJN

Durante la entrevista Lorenzetti apuntó contra los “operadores políticos”. “En la Corte nos preocupa mucho el tema de los concursos para acceder a los cargos, por esa idea instalada de que está bien hacer pasar a un amigo o amiga al Poder Judicial”, destacó el funcionario judicial.

“Claro que la política tiene que intervenir en algunos asuntos, los problemas llegan cuando aparecen los operadores políticos”, argumentó Lorenzetti. “Por eso, cuando hay concursos y son manipulados, de pronto el candidato tiene que tener algún padrino o madrina. Y lo que proponemos nosotros es todo lo contrario: un sistema basado en los méritos y la discrecionalidad”, sumó.

Vacantes en la Corte Suprema

“¿Es verdad que le sugirió los nombres de Mariano Borinsky y Karina Perilli al presidente Milei?“, le preguntaron a Lorenzetti sobre dos potenciales candidatos a integrar la Corte Suprema. ”Son muy buenos candidatos", respondió el ministro quien, rápidamente se desmarcó y resaltó: “También se dijo que el juez [Horacio] Rosatti había sugerido a la doctora Díaz Cordero. Son todos rumores desde sectores interesados”.

En palabras de Lorenzetti, “la nominación de los futuros jueces de la Corte es tarea del Presidente. Y se trata de una decisión difícil y compleja. Porque estamos hablando de una persona que por 20 o 30 años va a determinar el destino de muchas personas”.

Ricardo Lorenzetti: "No es normal que en la Corte seamos únicamente tres miembros" Marcos Brindicci

Para Lorenzetti, el actual trinomio que conforma el máximo Tribunal es insuficiente. “Porque al faltarle miembros, se produce una Corte inestable, y con eso peligra la libertad de expresión y la economía. Sin seguridad jurídica no hay inversiones”, opinó el juez.

En consonancia, al cierre de su exposición, Lorenzetti revivió una anécdota vinculada a esta circunstancia. “No es normal que en la Corte seamos únicamente tres miembros: cuando viajo al exterior me cuesta mucho explicar esta situación”, remató el magistrado.