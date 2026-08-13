Ricardo Quintela acusó a Milei de “delincuente” y aseguró que el peronismo va a ganar en 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a criticar duramente al Gobierno y acusó a Javier Milei de “delincuente” por, según su visión, mentir sobre la baja de la pobreza y la inflación. A su vez, aseguró que el peronismo va a vencer a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones presidenciales de 2027.

El mandatario provincial indicó en diálogo con Radio La Red que la pobreza avanzó en los últimos años a un paso agigantado e indicó que es “mentira” lo que la administración libertaria suele informar sobre las condiciones de vida de la población.

Ricardo Quíntela, Gobernador de La Rioja. Fabián Marelli

“¿Quién salió de la pobreza? Díganme quién salió de la pobreza, qué sector. Saben que es una mentira, que la instalan y la instalan. Y una cosa que es muy importante, siempre tengo ese dicho que dice, ‘la moneda falsa la acuñan los delincuentes y los honestos la hacen circular, lamentablemente’“, afirmó.

Consultado sobre si quiso acusar al Presidente de delincuente, respondió: “¿A usted le queda alguna duda? ¿Le cabe alguna duda? ¿O se cree que todo lo que están haciendo es gratuito?“.

Javier Milei Natacha Pisarenko - AP

A su vez, puso en duda la baja de la inflación, una de las banderas más importantes que sostiene el oficialismo desde su asunción.

“¿Sabe cuánto valía el kilo de carne en el 2023, en diciembre del 2023? ¿Y cuánto vale hoy? Valía $2.100 y hoy vale $25.000″, afirmó.

Por otro lado, señaló que transcurren tiempos “muy duros” con manifestaciones diarias de distintos sectores de la sociedad que “están pasando un momento dificilísimo nunca antes visto”.

Ricardo Quintela Sebastián Salguero - LA NACI"N

En ese contexto, expresó que era importante que se reencuentren las diferentes organizaciones peronistas que hoy se hallan distanciadas y que se salga a buscar en todas las provincias a aquellos que por alguna causa se alejaron del espacio.

“Todos tenemos una tarea. Yo tengo la tarea de conversar con algunos compañeros del norte argentino para que se puedan ir incorporando paulatinamente a este esquema donde ellos tienen que ser protagonistas principales y sentirse protagonistas”, dijo.

Además, les pidió ayuda a los distintos gobernadores peronistas para evitar la eliminación de las PASO, herramienta que considera “fundamental” para el espacio.

“Nosotros necesitamos que las PASO sigan, que perduren. Que perduren hasta que nos pongamos de acuerdo con la debida antelación y anticipación, para ver si tenemos un sistema de selección de los candidatos mejor que las PASO.

Kicillof, Massa, Máximo

Ante la consulta de si creía que la unidad el peronismo se podía imponer en las elecciones presidenciales de 2027 manifestó: “Le vamos a ganar, claro que le vamos a ganar. Le va a ganar el pueblo argentino, le va a ganar. Porque el pueblo argentino es el que está mal”.

Su mensaje se da luego de la cumbre que tuvieron los principales referentes del peronismo el pasado lunes por la noche, con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa como protagonistas.

Del encuentro también participaron otros cuatro gobernadores del PJ y aliados, más los jefes de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez.