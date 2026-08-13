Inflación de julio: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año
La cifra se conocerá esta tarde; en junio, el alza fue del 1,9%, con una variación interanual del 33,5% durante todo 2025; el análisis de las principales consultoras y las definiciones del Gobierno
La inflación de julio habría cerrado en torno del 2%, según los analistas
Luego de perforar en junio, por primera vez en diez meses, el piso del 2%, al registrar una variación de 1,9%, la inflación podría ubicarse en julio entre 1,9% y 2,1%, según estimaciones de consultoras privadas. Quienes prevén un leve rebote respecto del mes anterior lo atribuyen a la estacionalidad propia de esta época, marcada por las vacaciones de invierno, y al impacto que la depreciación del tipo de cambio tuvo sobre los precios de los alimentos.
Aunque, de confirmarse estas proyecciones (el Indec difundirá el dato oficial el jueves 13 de este mes) se interrumpiría el proceso de desinflación que se había sostenido durante los últimos tres meses, la mayoría de los economistas consultados considera que esa trayectoria volverá a consolidarse en lo que resta del año, con registros mensuales por debajo del 2%.
El Indec dará a conocer hoy la inflación de julio
Analistas privados estiman que será de entre 1,9% y 2,2%, aunque el reciente salto de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires a 2,9% generó ciertas dudas sobre las previsiones. En junio, el IPC había sido de 1,9%: la inflación acumula en el primer semestre 16,8% y la variación interanual 33,5%.
La inflación en la Ciudad se aceleró fuerte en julio y llegó al 2,9%
La inflación en julio en la ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse y alcanzó el 2,9% en el mes. Se trata de una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (1,8%), afectada por una aceleración en el rubro de servicios (3,8%) y en los precios estacionales, que tuvieron un ajuste del 10,9% en el mes.
De esta manera, el IPC porteño volvió a superar el 2%, que había perforado en junio por primera vez desde agosto de 2025. Así, la inflación acumulada en los últimos 12 meses en la Ciudad alcanzó el 33,2%.
Cuándo se conocerá la inflación de julio
🗓️ Agosto 2026. Agendá los informes de los próximos meses: https://t.co/fHHMUwdWH3— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 3, 2026
¿Te contactaron para un operativo del INDEC? Verificá la identidad de las personas encuestadoras en https://t.co/9paSpAMaZg
Consultas: 📧 ces@indec.gob.ar |📞 (54-11) 5031-4632 pic.twitter.com/MgnrR96Qox
El Indec dará a conocer la inflación de julio este jueves a las 16 horas.
- 1
Fuertes compras de Estados Unidos: llegaron US$2202 millones por las exportaciones de carne vacuna, un salto del 44,7%
- 2
Retiran carne argentina en los Estados Unidos que no pasó por una reinspección obligatoria
- 3
De estado pobre a potencia: Mato Grosso, un lugar donde no se sale del asombro
- 4
El Gobierno reeditó la cláusula “anti-China” en la licitación de una obra eléctrica clave