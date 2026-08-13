Inflación de julio: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

Luego de perforar en junio, por primera vez en diez meses, el piso del 2%, al registrar una variación de 1,9%, la inflación podría ubicarse en julio entre 1,9% y 2,1%, según estimaciones de consultoras privadas. Quienes prevén un leve rebote respecto del mes anterior lo atribuyen a la estacionalidad propia de esta época, marcada por las vacaciones de invierno, y al impacto que la depreciación del tipo de cambio tuvo sobre los precios de los alimentos.

Aunque, de confirmarse estas proyecciones (el Indec difundirá el dato oficial el jueves 13 de este mes) se interrumpiría el proceso de desinflación que se había sostenido durante los últimos tres meses, la mayoría de los economistas consultados considera que esa trayectoria volverá a consolidarse en lo que resta del año, con registros mensuales por debajo del 2%.