El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció este sábado que llamó a sesiones extraordinarias en su provincia para que el Poder Legislativo trate un proyecto que giró para que la provincia tenga una moneda propia . El mandatario peronista -que está en pie de guerra con el gobierno de Javier Milei sobre todo por fondos que, según dice, le adeudan- enfrentó en las últimas horas reclamos de la Policía que exigía recomposición salarial, un conflicto grave que ya fue saldado.

Anclado en la situación de emergencia y en que no quiere que la gente “se muera de hambre”, el mandatario de Unión por la Patria aceleró esta propuesta y sería, de conseguir la aprobación, la primera que tendría un instrumento local para hacer frente a la falta de recursos en la crisis.

En principio el gobernador contó que con los policías que fueron a hacer la protesta por sus salarios llegaron a un acuerdo en el que les pagará en dos partes: 70% en fecha y 30% a fin de mes porque no tiene fondos para hacerlo todo junto. “Mientras tanto convoco a extraordinarias y envío un proyecto de ley para que me den un instrumento financiero virtual o físico , autorización de la Cámara, para poder echar mano a ese instrumento ante el abandono de la Nación para La Rioja”, informó, para después justificar que la gestión de Milei le adeuda 9300 millones de pesos del mes pasado.

Entonces aclaró que su intención es emitir una moneda de su provincia como ya hubo en otras oportunidades, como por ejemplo durante el gobierno de Carlos Menem en ese territorio o en el marco de la crisis de 2001. “Es lo que pensamos nosotros hasta tanto se normalice la situación con la Nación , [porque] los empleados nuestros necesitan la recomposición salarial”, explicó en Radio 10.

Detalló además que la idea es que esta divisa funcione con un porcentaje en efectivo y otro, en bono . “Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, de los impuestos y las casas. Los reciben los intendentes también. Y el banco los cambia a las 48 horas”, indicó, a la vez que dijo que está la idea de arreglar con la Cámara del Comercio riojana para que pueda utilizarse el modo en efectivo de la moneda local en las tiendas.

Es que el gobernador aseguró que necesita de ese instrumento porque no solo tiene que recomponer el sueldo de los policías sino también de otros empleados públicos como docentes o trabajadores de la salud, y no le llegan los giros de la Casa Rosada. “Todos lo precisan. Fue cruel [el ajuste]. Con lo que antes vos cargabas un tanque de nafta hoy te alcanza para un tercio. Antes te servía para diez productos y hoy para tres. Es una locura lo que se hizo. Nosotros no podemos, no quiero que la gente se nos muera de hambre. Hoy ya está con hambre mucha gente”, sentenció.

Planteó incluso que conversa estas cuestiones con algunos otros gobernadores, aunque no precisó con quiénes, pero pidió mayor acción a sus colegas, cuando los invitó a ir juntos a dialogar a la Casa Rosada para exigir “en profundidad” lo que precisan. “El Gobierno no quiere diálogo, quiere imposición y sometimiento. Si no nos juntamos las 23 provincias para sentarnos a dialogar qué se precisa... Estando las 23 podemos discutir la convocatoria a una nueva ley de coparticipación ”, resumió el mandatario, que es el que tiene el conflicto más agudo con la gestión libertaria y que incluso en algún momento amenazó con renunciar si Milei llegaba a la Presidencia, algo que al final no pasó.

Conflicto con la Policía

Convencido de que va a “ser salvaje” el tiempo que se viene, el gobernador detalló cómo resolvió el foco de tensión con los policías de su provincia que exigían por sus sueldos y aclaró que les planteó que los “verdaderos responsables” de la situación son los dirigentes nacionales que no le mandan la plata.

“Lamentablemente la Policía no puede manifestarse, lo entendieron perfecto el día de ayer. Este ajuste salvaje y cruel va a producir un genocidio social. Pobrecitos, estaban muy mal. Los que estaban en actividad cuidaron sus responsabilidades y no dejaron nunca la ciudad; protestaron los que estaban de franco y los jubilados”, dijo Quintela sobre lo que sucedió.

Al respecto de eso también indicó: “Hablamos y les dije la situación difícil que estaban atravesado, era una suerte de sedición, que está penada por la ley nacional, la provincial y los convenios internacionales. Lo entendieron, pidieron disculpas y se acordó la forma de pago porque no tenemos recursos. Vamos a pagar en dos partes la recomposición: 70% cuando corresponde y 30% a mitad de mes”.

