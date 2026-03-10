Ricardo Quintela sigue enfrascado en la pelea con Milei: “Defender el federalismo no es golpismo”, dijo

CÓRDOBA.- El gobernador riojano Ricardo Quintela rechazó las acusaciones de golpista que se le hicieron. “Defender el federalismo no es golpismo”, insistió. Enfatizó que la riqueza de la Argentina “no la genera un ministro, un Presidente, sino las provincias, los trabajadores”. Y añadió “no puedo arrodillarme” ante un Presidente que “desfinancia, maltrata”.

En la apertura del año legislativo subrayó que “desde el poder central” se decidió “abandonar a las provincias” y se preguntó “para quién gobierna el presidente Javier Milei”. Concluyó, después de repasar que no para las Pymes, los trabajadores o las provincias, que es para “el sistema financiero”.

Hace dos semanas Quintela fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli por “inicitación a la violencia colectiva”, después de que en una entrevista dijera que el Presidente no llega a completar su gestión. El riojano ratificó, después, su opinión y sostuvo que https://www.lanacion.com.ar/politica/ricardo-quintela-ratifico-sus-dichos-sobre-milei-tras-la-denuncia-del-fiscal-stornelli-nid27022026/ de lo que él ve. Negó que haya instigado a un levantamiento.

Quintela insistió en cuestionar qué debe hacer una provincia “a la que se la castiga con el retiro de los recursos que le pertenecen” y a la que “le pide que ajuste”.

“¿Qué dignifica hoy defender de verdad el federalismo?“, insistió y reclamó que la Nación le adeuda alrededor de US$1.000 millones por la compensación por el punto de coparticipación perdida en los ‘80, recursos que siempre fueron girados por otras gestiones presidenciales. Quintela dijo estar convencido de que, finalmente, ese dinero terminará llegando a la provincia. Hay un reclamo judicial en la Corte Suprema de Justicia.

“No nos arrastraremos ni seremos sumisos ante el poder central”, subrayó y fustigó “a los medios afines al poder central que justifican lo injustificable”. El Gobernador aseguró que su administración “resiste” a las presiones para ajustar.

“Se me acusó de golpista por reclamar lo que corresponde a nuestra provincia. Defender el federalismo no es golpismo, es cumplir con el mandato que nos dio nuestra gente con la Constitución -enfatizó-. Quiero rechazar de manera firma esos agravios. No voy a respender con agravios”.

Una vez más, precisó que lo que dijo en esa entrevista fue por la experiencia vivida en el 2001, cuando “se estuvo cerca de una guerra civil por no advertir que se estaba yendo por mal camino”. Repasó que, como peronista, vivió la proscripción, “los compañeros que sufrieron la cárcel y la tortura en los ‘70″ por “pensar distinto”.

En los últimos días, impulsó la construcción de un frente amplio para el 2027 “que no tergiverse a las bases fundamentales de nuestro proyecto”. En la FM La Patriada apuntó: “A mi juicio, con muchos radicales, por ejemplo (Martín) Lousteau, (Emilio) Monzó, el mismo (Miguel Ángel) Pichetto con las diferencias que podemos tener, tenemos que potenciar las coincidencias y poner en un parate a las diferencias".

Antes de que Quintela empezara su discurso, en el recinto pasaron un video elaborado por el oficialismo que hizo eje en las acciones de la Provincia “ante el retiro del Estado nacional”. También indicó que se hizo cargo de la política de viviendas y de obras, “ante la paralización del financiamiento nacional” y de la “paralización de la obra pública”. Cerró con que “aun en los escenarios más complejos, La Rioja no se detiene”.

A lo largo de su presentación, varias veces y repasando distintas áreas, insistió en que la Nación “se retiró” y que, frente a “esas ausencias” la Provincia está usando recursos propios.

En varios tramos el riojano apuntó que no se suma “a los discursos de odio” que impulsan desde el oficialismo nacional. “No estamos frente a un ajuste técnico sino ideológico”, describió en un fragmento y aunque admitió que hay que hacer “correcciones” no hay que ir hacia “un Estado débil”.

Aunque la apertura del período legislativo debía realizarse el 2 de este mes, se postergó por el viaje de una delegación oficial encabezada por la vicegobernadora Florencia López —con participación de autoridades provinciales— a la feria minera internacional que se realizó en Toronto (Canadá).