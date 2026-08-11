Río Negro: La Libertad Avanza cerró una alianza con cuatro partidos con la mira en 2027

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un movimiento clave para el tablero político de Río Negro, cinco fuerzas formalizaron una coalición para competir en las elecciones del próximo 1° de noviembre, destinadas a elegir a los convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal de esta ciudad cordillerana. La Alianza La Libertad Avanza está integrada por LLA, Pro, CREO, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática (MAD).

Este acuerdo no solo busca incidir en la norma fundamental de la ciudad más poblada de la provincia, sino que se presenta explícitamente como un “ensayo general” para las elecciones generales de 2027.

En esos comicios, los rionegrinos elegirán gobernador, intendentes y renovarán los cargos legislativos, y este nuevo frente aspira a consolidarse como la principal alternativa frente a los espacios que responden al gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) y al intendente local Walter Cortés (PUL).

El senador nacional Enzo Fullone, principal armador de LLA en la provincia tras desplazar a Lorena Villaverde, destacó que esta unión busca aportar una visión de “instituciones eficientes y un Estado al servicio de los vecinos”. Fullone añadió que “la posibilidad de trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias, demuestra que hay una voluntad de construir una alternativa con una mirada de futuro”.

Por su parte, el titular del PRO en Río Negro, Juan Martín, subrayó que una reforma adecuada de la Carta Orgánica podría atraer inversiones, reducir la burocracia y evitar el “ahogo” a los comerciantes. “Estamos retomando lo que debería ser un entendimiento natural. De cara al 27 es un buen primer paso”, sumó Martín en diálogo con LA NACION.

La coalición ha sumado figuras de peso, destacándose la reciente afiliación formal a La Libertad Avanza del diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello. Aunque Tortoriello ya integraba el bloque libertario en el Congreso bajo una alianza previa, su paso orgánico al partido busca fortalecer la estructura territorial en ciudades estratégicas.

El horizonte de 2027 es el factor aglutinante y, a la vez, el mayor desafío de esta construcción política. La alianza plantea una estrategia común que excede la convocatoria de noviembre, buscando “blindar el cambio” y disputar el poder provincial. Sin embargo, la consolidación del espacio también abre interrogantes sobre las candidaturas futuras.

Tanto Fullone como Tortoriello asoman como posibles aspirantes a la gobernación, lo que obligará al espacio a administrar aspiraciones contrapuestas. Además, la conducción partidaria ha advertido que, si bien el consejo provincial definirá la mayoría de los nombres, la última palabra sobre la fórmula para gobernador y vice recaerá en Karina Milei y Martín Menem.

Enzo Fullone, senador de Río Negro Ricardo Pristupluk

A pesar del acuerdo en Bariloche, persisten roces. Martín ha criticado públicamente la volatilidad partidaria de Tortoriello, a quien acusó de cambiar de partido repetidamente por intereses electorales.

Con este armado, las fuerzas liberales de Bariloche inician un proceso de acumulación política que servirá de termómetro para medir su capacidad de amalgamar figuras diversas y enfrentar a los oficialismos locales en el camino hacia el Ejecutivo provincial.

Mañana vence el plazo para constituir coaliciones para las elecciones del 1 de noviembre. Aunque aún no fue oficializado, JSRN y PUL irían por un armado conjunto. En tanto, la UCR podría integrar una alianza con CC-ARI. También participarán el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad y el sello Bariloche Sumar Sur, que reúne al Frente Renovador, Sumar y Sur.