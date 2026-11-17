El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, que fue la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, recibirá el 2027 en las playas de Buzios, en las afueras de Río de Janeiro. Autorizado por la Justicia, tendrá ese beneficio a pesar de haber sido condenado a 3 años y medio de prisión por fraude y de tener otras cuatro causas en trámite.

Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3 lo autorizó a salir del país entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. El viaje es por motivos de recreación familiar, argumentó el exfuncionario, que deberá presentarse en tribunales al tercer día de su regreso al país, a más tardar.

La autorización se dictó en una causa en la que se lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista.

Pero Baratta está condenado por el Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión en la causa por la compra de gas natural licuado (GNL); sin embargo, no irá a prisión hasta que el fallo quede firme. Se lo consideró coautor de “administración fraudulenta agravada” por las compras con sobreprecios de gas natural licuado.

El tribunal también ordenó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de De Vido y Baratta, y dio por probado que la maniobra en la adquisición de 11 buques con GNL con fondos públicos le provocó al Estado un perjuicio de más de 5,5 millones de dólares.

Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, en los tiempos de superministerio de Planificación Federal Filo news

El mismo tribunal oral lo juzga ahora en la causa de los Cuadernos de las coimas, en la que está acusado de ser uno de los recaudadores del esquema de sobornos de la obra pública.

En marzo de este año declaró en indagatoria en ese juicio. Ese mismo día, el TOF 3 lo autorizó a viajar a Brasil con su familia. En la instrucción, el juez Julián Ercolini también lo había procesado por “admisión de dádivas” por parte de directivos de Techint para que intercediera ante el gobierno de Venezuela, que pretendía expropiar Sidor.

Además, el TOF 3 lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación. En esa causa se le dictó el embargo que nunca pagó.

En paralelo, Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Baratta, por un aumento de su patrimonio que, según el juez, “carecería de sustento”. Antes, el juez federal Luis Rodríguez lo había procesado sin prisión preventiva por irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de Río Turbio.

Los detalles del viaje

Al realizar el pedido de autorización para el viaje, la defensa de Baratta presentó las reservas de los pasajes y del hotel. También acompañó las constancias del permiso que ya le había dado el Tribunal Oral Federal 7.

Ahora los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni dieron el permiso. Basso consideró que no se podía “soslayar” la autorización del TOF 7 y que, en el estado actual del expediente, la presencia del imputado no es necesaria.

Las playas de Buzios, de las más lindas de Brasil Shutterstock - Shutterstock

Machado Pelloni dijo que no hay elementos objetivos que hagan pensar que Baratta vaya a fugarse. El fiscal no se opuso. La única condición es que Baratta se presente ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso.

El juez Javier Ríos votó en disidencia. Recordó que él mismo había votado a favor de otros viajes de Baratta, en diciembre de 2023 y en noviembre de 2024.

Pero dijo que en esos casos el exfuncionario había acreditado que viajaba por trabajo. Según Ríos, así evitaba la “ineludible contradicción” de decir que no tiene bienes ni dinero para satisfacer el embargo dictado en la causa y, a la vez, pedir permiso para viajar al exterior, con los gastos que eso implica.

Roberto Baratta cuando fue detenido por la Policía Federal PABLO AHARONIAN - DyN

Esta vez el motivo es “de recreación familiar”. Por eso Ríos propuso que, antes de viajar, Baratta acreditara el origen de los fondos que va a usar, o bien que pagara el monto del embargo. Sin embargo, su postura quedó en minoría.

No es la primera vez este año. En marzo pasado, el mismo tribunal y con la misma mayoría ya había autorizado a Baratta a viajar a Río de Janeiro en abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.

La causa de la “caja chica” nació de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) del 13 de octubre de 2016. La OA denunció el manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal.

La presentación se basó en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Señalaba gastos injustificados, desdoblamiento de compras para evitar procesos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predeterminados. Para la OA no fueron hechos aislados, sino una práctica habitual.

Entre los gastos cuestionados había compras de café, el alquiler de aviones para viajes del entonces ministro y la compra de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal a La Página S.A., por $234.000.

La denuncia apuntó a Baratta y a Luis Vitullo, entonces director general de Administración del ministerio. Según la OA, ambos habrían intervenido en un circuito de expedientes armados y “administraron y direccionaron una contratación que aparece encaminada a satisfacer intereses pecuniarios ajenos a la administración”.

El 27 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Baratta y a Vitullo como coautores de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. También procesó a otras nueve personas como partícipes necesarias.