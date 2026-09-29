Roberto Edgar Volcán se sumó a La Libertad Avanza y quiere ser candidato a intendente de Puerto Iguazú

El cantante de cumbia Roberto Edgar Volcán lanzó su precandidatura a intendente de la ciudad de Puerto Iguazú por La Libertad Avanza. El artista confirmó su incorporación al partido libertario tras arreglar con referentes provinciales para competir en las próximas elecciones locales.

Al explicar los motivos de su postulación, durante una entrevista en LN+, Edgar expresó: “Me identifico con el partido y tengo muchas ganas de poder trabajar por mi pueblo, por Puerto Iguazú. Para esto me vengo preparando ya hace muchos años y creo que hoy es el momento”.

“Creo que es hora de que ocupe el puesto una persona común como yo, que vengo de una familia muy humilde. Nací en Villa Tacuara en un barrio con camino de tierra, salí de abajo y conozco mucho a mi gente”, agregó más tarde.

Roberto Edgar se sumó a La Libertad Avanza: el líder de Volcán quiere ser intendente de Iguazú

En relación con sus principales ejes de gestión, el precandidato remarcó la urgencia de desarrollar una mayor infraestructura educativa para la localidad, que considera insuficiente para sus 90.000 habitantes. “Principalmente, se necesita urgente una universidad para Iguazú. Hoy la gente está pidiendo eso”.

Al mismo tiempo, el precandidato advirtió sobre el impacto de las adicciones en la zona: “Hoy estamos viviendo en Iguazú otra problemática que tiene que ver con el tema de la droga, con la pedra —psicoactivo ilegal altamente adictivo, considerada una variante económica o residuo letal del crack—, y hay muchos jóvenes que están pasando por un momento muy difícil”.

Respecto a su llegada al espacio referenciado a nivel nacional por Javier Milei, el líder del grupo Volcán sostuvo que la aproximación fue propuesta por algunos referentes locales, entre ellos Adrián Núñez, presidente del partido provincial. “El acercamiento fue mutuo, porque cuando yo decido con mi familia asumir esta responsabilidad, ahí pude conocer a la gente de La Libertad Avanza de Misiones”, explicó Edgar.

Adrián Níñez, el presidente de LLA-Misiones

Por otro lado, señaló que todavía no mantuvo conversaciones directas con el Presidente ni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque valoró que el mandatario haya entonado en un discurso un fragmento de su tema “Esa malvada”, compuesto por Jorge Chandet.

En cuanto a su actividad profesional, el cantante de 49 años aclaró que no abandonará los escenarios y que seguirá con sus presentaciones los fines de semana: “La música fue y será mi cable a tierra. Siempre que yo pueda hacer música un fin de semana me va a desconectar”.

Finalmente, el músico evitó definirse como antiperonista y concluyó: “La gente quizás puede decir ‘pero no sos político’, y bueno, eso es lo mejor que tengo: que no soy político”.