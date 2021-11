“Se había acabado todo”: Roberto Edgar, de Volcán, recordó el momento más difícil de su vida

En un sábado de fuertes testimonios y de abrirse al público de una manera muy íntima en PH: Podemos Hablar (Telefe), Roberto Edgar, líder de Volcán, recordó el duro golpe que sufrió hace más de dos décadas y que trastornó su vida por años. Cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, su madre murió en un accidente automovilístico. “Decidí que se había acabado todo y abrí la puerta de la terraza para tirarme”, expresó con mucho pesar.

Transcurría 1999 y Edgar atravesaba un gran momento de su carrera, era invitado con frecuencia a la mesa de Mirtha Legrand, al living de Susana Giménez y al programa Marcelo Tinelli. Pero, todo cambió una noche en la que dio un recital y, al terminar, le informaron que su mamá había muerto en un accidente automovilístico rumbo a Mar del Plata. También perdió la vida allí Roberto Fontana, productor y mánager del líder de Volcán, y quien según las pericias se quedó dormido mientras manejaba.

Roberto Edgar compartió un duro recuerdo de su vida en PH: Podemos Hablar (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

“Estaba en Chacabuco, terminé de cantar en un show y ahí me avisaron porque un vecino lo vio en la tele”, detalló. Acto seguido, explicó que fue tanto el dolor que sentía que pensó en quitarse la vida. “Yo me había podido comprar un departamento en un quinto piso Cabildo y Juramento y decidí que se había acabado todo, porque sentía un dolor que no podía explicar. Fui a la terraza para arrojarme del piso 12. Tenía una confusión terrible y le pedí ayuda a Dios. Volví a mi casa, me tiré en el sillón a llorar y empecé a orar”.

La trágica vida de Roberto Edgar de Volcán en PH: Podemos hablar

Dado su talento para entrevistar a sus invitados, Andy Kusnetzoff logró tal nivel de empatía que el cantante se animó a profundizar en sus recuerdos y reveló que aquella tragedia con su madre, desencadenó en él una depresión que duró cinco años, que lo alejó completamente de la música.

Roberto Edgar junto a Iván Noble y Adabel Guerrero en PH: Podemos Hablar (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

El presentador expresó que no podría creer lo que el cantante contaba en el programa e hizo un fuerte contraste al comparar que justo cuando el vocalista de Volcán atravesaba su mejor momento de fama, el mundo se le vino abajo con aquella desgracia.

Ante el resto de los invitados de la noche, Roberto Moldavsky, Iván Noble, Adabel Guerrero y Flor Vigna, Edgar abrió su corazón y recordó el momento más difícil de su vida, pero también contó cómo logró salir adelante gracias a la fe.