Juliana Di Tullio fue muy dura con la Corte y atacó a Patricia Bullrich: “Niega la democracia”

Después de que el kirchnerismo avanzara en el Senado con el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, una medida impulsada por Cristina Kirchner, la senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio defendió la iniciativa y cuestionó a la oposición que rechaza la medida. “¿A qué le tienen miedo? ¿A la democracia?”, bramó en declaraciones radiales.

“La Corte no es independiente en nada”, aseguró Di Tullio, y evaluó: “En ningún país del mundo hay una Corte Suprema de cuatro miembros, porque es muy vulnerable al apriete del poder económico, mediático... Acá, también un partido puso a la mitad de los miembros por decreto. Ya tiene un pecado de origen, porque aceptaron violentar la Constitución Nacional dos cortesanos para ser parte de la Corte Suprema”.

“En cambio, una Corte amplia con muchos miembros, paritaria y federal -no con una visión distritita de la Argentina y su poder- eso hace que se autocontrole”, sostuvo Di Tullio, en diálogo con Radio 10, y remarcó: “Es una desgracia tener cuatro miembros de la corte porque son extremadamente vulnerables a los aprietes del poder”.

Así, Di Tullio arremetió contra los críticos del proyecto. “¿A qué le tienen miedo? ¿A la democracia?”, lanzó, y agregó: “Si lo único que hicimos es poner un proyecto de ley en un recinto, que es la Cámara Alta, que representa los intereses de las provincias”.

“Resurgir nazi”

“Me preocupa el quiebre de pacto democrático, parece que la vida del otro no vale nada. Ese era el pacto implícito que Alfonsín construyó en 1983 junto con todos los partidos políticos″, consideró Di Tullio, al comienzo de su entrevista radial. “Si la vida de la vicepresidenta no vale nada imaginen la vida de los demás”, apuntó.

“Patricia Bullrich ha tenido un silencio cómplice en el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Está en una negación de la democracia. Nada más antidemocrático que decir régimen. Tuvo un silencio de cómplice”, reprochó.

En este sentido, aseguró: “Me preocupa mucho también esa cuestión global, no solo argentina, de derechización. Hay una especie de resurgir nazi en el mundo, de la eliminación del otro, de lo que no me gusta. Es una pelea, como siempre, de poder, por los recursos, por los espacios, por la riqueza. No tiene nada que ver con la pureza de las razas”.

“¿Nosotros no estamos cerca de tener un golpe de Estado contra la presidenta del Senado?”, preguntó el conductor, Juan Carlos Molina, luego de una evaluación sobre la situación política en Brasil.

“Nosotros somos hijos y nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo, Juan Carlos. Nosotros tenemos una historia diferente”, comenzó Di Tullio, y remarcó: “Veo esta derechización del mundo y de la Argentina más parecida a la de los años 50, incluso a la Revolución Libertadora del ‘55, al bombardeo de Plaza de Mayo, al enfrentamiento entre argentinos, lo veo parecido de ese momento que al Golpe de Estado del ‘76, que logró poner terror en la población”.

“Acá cuando escuchás a [Patricia] Bullrich decir ‘que tengan miedo ellos’, que ‘ya van a ver’, ‘ya se termina’, ‘van a correr’… Además, esta cosa de ‘nosotros somos la revolución sangrienta violenta’... Muy parecido más al 55 que al 76″, señaló.

Por último, consultada por quienes se alejaron del peronismo los últimos años, Di Tullio evaluó: “La política perdió a los jóvenes, no solo un espacio político. Sí creo que los concentró un poco [Javier] Milei, con el antisistema. No sé cuánto dura eso”.