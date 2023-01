Roberto García Moritán, sobre su predicción del dólar a 400: “Nunca pretendí ser un gurú”

escuchar

El legislador porteño Roberto García Moritán se refirió esta tarde a su predicción sobre el dólar. “Nunca pretendí ser un gurú”, dijo García Moritán, que había pronosticado que la divisa estadounidense iba a valer 400 pesos -la cotización del dólar blue de hoy es 379-. “Solo quise avisar que el plan económico sostenido en emisión, sin rumbo y previsión, iba a terminar en un fracaso”, dijo.

“El dólar a este nivel significa que nuestros pesos, salario, trabajo, esfuerzo y jubilaciones no valen nada. Habla de la falta de certidumbre que tiene el proyecto de país que nos propone este Gobierno y también del fracaso que terminaron siendo estos tres años de gestión de Alberto Fernández”, apuntó Moritán en diálogo con Radio Rivadavia.

“Si en la Argentina queremos financiar nuestro déficit con emisión, independientemente de la falta de credibilidad que tiene nuestro Gobierno -porque no nos olvidademos que tenemos un Presidente que cree que la inflación es algo que nos autoinflingimos y una vicepresidenta condenada por corrupción-, no entiendo como este Gobierno no nos pone una maquinita a todos en nuestras casas y se terminó la marginalidad, la pobreza y los problemas”, ironizó Moritán.

Y en ese sentido alertó: “Si no empezamos a considerar nuestra moneda como un bien más que tenemos que cuidar, si no entendemos que si hay exceso de esa moneda, esta pierde su valor, que la gente le huye a nuestro peso y que, además, queremos un sector productivo pero, a su vez, estamos todos los días generando puestos de trabajos en lo público, desconociendo que le generamos una carga al sector productivo, estas cosas van terminar seguir pasando”.

Al ser consultado por una nueva predicción tanto de la inflación como de la cotización del dólar durante el año electoral, García Moritán ahondó en la dificultad de prever los tiempos en el país. “Está todo tan atado con alambre que es difícil hacer algunas proyecciones. Porque en cualquier otro lugar del mundo los mecanismos de valores están mas o menos en orden y en la Argentina no tenemos referencia de valor de nada”, argumentó Moritán.

Sin embargo, advirtió: “Va a ser un desastre, muy complejo. Tenemos un Gobierno sin ningún tipo de credibilidad. Creo que va a ser un año muy difícil para los argentinos, pero lo bueno y ventajoso es el calendario electoral”.

Por último, Mortián se refirió a una eventual candidatura como jefe de Gobierno. “Soy una persona muy competitiva y estoy para dar todo donde me toque jugar. Donde Republicanos Unidos me necesite”, concluyó al respecto.

LA NACION