García Moritán: “Yo no hubiera hecho el viaje que hizo Marcelo D’Alessandro al sur”

PINAMAR - El legislador porteño Roberto García Moritán fue a cenar anteayer a UFO Point, uno de los íconos de la noche Pinamarense en los 90`. Pero se fue temprano, no quiso que lo vieran en el ámbito de una discoteca porque “acá vino a trabajar”. De hecho, se reunió con Martín Yeza, el intendente de esta ciudad balnearia y ayer a la mañana se cruzó “de casualidad” con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta caminando por la playa.

“La costa argentina tiene una cosa nostálgica, uno vuelve porque se siente cómodo, aunque no tengamos las mejores playas, pero me encanta todo lo que la costa representa”, describe García Moritán, que lleva un look veraniego; camisa, shorts y sandalias.

Si bien cuenta que disfruta mucho de la costa, su impresión de este municipio costero es que los servicios son buenos, pero “no evolucionaron”. Por ejemplo, el legislador porteño, que además es empresario gastronómico, señala que un lugar como La Mar, uno de sus exclusivos restaurantes, no podría instalarse aquí. “Pinamar no está preparado para La Mar y La Mar no está preparada para Pinamar. Un restaurante así demanda de un nivel de compromiso y capacitación que un negocio de estación no puede dar”, sostiene García Moritán.

Además, el legislador agrega que Pinamar no tiene hoteles nuevos “hace muchos años” y que es “raro” que una ciudad así no tenga un hotel cinco estrellas. “El mundo tiende hacia una cantidad de lujos que nosotros no demandamos, pero, a su vez, nuestra economía necesita que ofrezcamos un servicio más sofisticado, para otro tipo de público, y así fomentar el turismo más allá del mercado nostálgico”, describe García Moritán, en este caso, hablando de la industria turística argentina en general.

El actual legislador porteño pertenece a Republicanos Unidos, el grupo político comandado por Ricardo López Murphy “el último estadista”, según describe el marido de Carolina “Pampita” Ardohain. Ese espacio se sumó a Juntos por el Cambio, por eso juegan un papel ambiguo, a veces como oficialismo, otras como opositores al espacio de Rodríguez Larreta.

De hecho, Republicanos Unidos, además de su banca en la Legislatura, logró sumar la de la abogada Marina Kienast, y son conscientes de que esos dos votos pueden ser decisivos en una Legislatura en la que Larreta ya no cuenta con una mayoría automática. El año pasado lograron aprobar 13 proyectos propios.

En ese encuentro fugaz en la playa con el alcalde porteño solo se saludaron y se tomaron una foto. Dice que no llegaron a conversar de las filtraciones ilegales con supuestos chats privados del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que ahora se tomó una licencia “temporaria”.

Sin embargo, García Moritán asegura que él no se hubiera subido a un vuelo con funcionarios judiciales y directivos del grupo Clarín rumbo a la residencia del magnate inglés Joseph Lewis, en Río Negro.

“Hay que tener mucho cuidado con el espionaje ilegal, se entra en un espiral del que va a ser difícil salir. En segundo término, en relación a D Alessandro, creo que es un buen profesional y que la Justicia deberá investigar. Y en cuanto al viaje en sí, creo que son prácticas que la política toma con liviandad y hay que cambiarlas. Yo no hubiera hecho un viaje así”, sostiene el legislador porteño.

De cara a las elecciones de este año, García Moritán no duda en decir que le gustaría ver a López Murphy como candidato a presidente. Y, si bien la lógica indicaría que él sería un posible candidato a jefe de gobierno porteño, remarca que lo único que desea es que su espacio político crezca y pueda conseguir más legisladores y concejales. “La agenda liberal está ocupando mucho espacio. Cualquier político tiene que entender que hoy el sector privado es el único que tira para adelante y que genera riqueza . Por suerte esta agenda está cada vez más presente. En cuanto al rol que yo voy a ocupar, eso dependerá de en dónde me necesiten, yo lo único que me propuse es dar todo de mí en política. Yo hoy me siento muy cerca de los problemas que se ven en la calle”, concluye García Moritán.