Rodolfo Santangelo explicó por qué el tipo de cambio actual es “el último mohicano”

El economista Rodolfo Santangelo realizó este viernes, en LN+, un duro diagnóstico de la economía del país y consideró que “el tipo de cambio es el último mohicano”, dado que si se hace alguna modificación en ese punto “los precios suben, y la inflación se dispara”, advirtió. “Corremos hacia el precipicio”, sostuvo.

El director de la consultora Macroview criticó la gestión actual e hizo mención al uso de yuanes. “Si llego a tocar el tipo de cambio los palitos chinos se me caen y ya no nos ponemos a pensar si impacta sobre los precios, seguro que si tocás el tipo de cambio los precios suben seguro, si el tipo de cambio se toca directa o indirectamente, la inflación da dos dígitos mensual al mes siguiente”, señaló en +Nación, conducido por José Del Rio y Pablo Rossi.

En esa línea, señaló que en la Argentina “hay un problema de mercado de cambios, un problema del fisco y un problema en la política monetaria” y estimó que las decisiones del Ministerio de Economía están condicionadas por los tiempos electorales.

“La verdadera elección es en octubre, se hace larga la transición porque es agosto, octubre, eventualmente noviembre y después vamos a atener los últimos 100 metros hasta el 10 de diciembre; es muy largo esto”, observó en alusión a las PASO, los comicios generales y a la posibilidad de un ballotage.

El especialista evaluó la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y definió al organismo de crédito como “el termómetro y no la fiebre” que padece el sistema económico nacional. “La apuesta de la Argentina de [Sergio] Massa es ‘ahora vos estás metido acá y si te vas, te caés conmigo, te arrastro: estamos corriendo al precipicio y vos vas a frenar antes que yo”, graficó.

En este contexto, Santángelo se refirió a la decisión del titular de Hacienda para la utilización de la moneda china como medio para intervenir en el mercado cambiario y definió a ese recurso como “el ‘último salvavidas”, aunque lo calificó como insuficiente .

“Massa armó el primer puente en su viaje a Shanghái y le da uso a los yuanes, que hace dos meses no estaban, pero no alcanza con eso... Entonces, el fondo se mantiene inmutable, (porque) más que el Fondo es la realidad la que está pidiendo eso. Lo que no hiciste en los dos últimos años ¿qué culpa tengo que lo tengas que hacer 15 días antes de las elecciones?”, expresó en cuanto a la postura del FMI.

De la misma manera, manifestó cuestionamientos en torno a la situación del Banco Central y comparó el estado actual de las reservas con el panorama de hace ocho años, cuando la por entonces presidenta Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

“En 2015, Cristina Fernández de Kirchner le entregó a Macri en diciembre negativa, ahora estamos en julio en negativo... EL tanque de nafta se prendió en Samborondón, no en el kilómetro 398″, graficó.

