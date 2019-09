Crédito: Marcelo Aguilar

Elegido por Cornejo para que sea su sucesor, el candidato radical se despega de la gestión nacional de Cambiemos y busca provincializar la disputa; dice que si gana Alberto Fernández, "trabajarán juntos"

Se prueba el traje de gobernador, sonriente. Pero inmediatamente se lo saca, con un poco de ansiedad. Rodolfo Suárez (56 años), intendente de la ciudad de Mendoza y candidato a quedarse con el sillón de San Martín, tras vencer en las PASO provinciales de junio, sabe que le falta subir el último escalón.

El elegido por Alfredo Cornejo para sucederlo entiende el juego que se abrió tras las PASO, con el crecimiento en los sondeos de la candidata kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, aunque cree que la diferencia sigue estando a su favor. Las últimas encuestas, ligadas al oficialismo, aseguran que vencerá por más de 13 puntos, mientras que las vinculadas a su contrincante lo ubican arriba, a menos de 4 puntos.

Por eso apuesta a que los mendocinos voten la "continuidad" de gestión, mostrándose lejos de la administración de Mauricio Macri, por la grave crisis económica. Pero, sobre todo, pide a los ciudadanos que tengan "memoria" de las últimas gestiones justicialistas mendocinas. Los dardos apuntan a Celso Jaque y Francisco Paco Pérez, pero también a Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

-En principio, el escenario del domingo juega a su favor...

-Es una elección con trascendencia nacional. Ya tuvimos una PASO donde ganamos por más de 7 puntos: lo sentimos en el reconocimiento a Alfredo Cornejo. Por eso, nuestro planteo es continuar.

-¿Por eso provincializaron la elección?

-Es una elección desdoblada, por ley. Vamos a elegir gobernador e intendentes y la gente eso lo sabe.

-¿Lo inquieta el kirchnerismo nacional?

-Sagasti empezó la campaña con Cristina, pero ahora la borró.

-¿Por qué?

-Hay que preguntárselo a ella.

-Pero ahora hay fuerte presencia de Alberto Fernández...

-Han hecho una campaña de posibles convenios con Fernández y con propuestas ambiguas en desarrollo económico, la minería sí, minería no, pero sin decir cómo generarán empleo. Han llegado a niveles de populismo, donde ofrecen todo gratis y a la vez bajar todos los impuestos. No muestran a sus gobernadores anteriores, pero traen escandalosamente a gobernadores de otras provincias en aviones públicos, cuando tienen a Chubut fundida.

-¿Cree que el electorado lo tiene en cuenta, o prima el bolsillo?

-Los modelos que traen no cuajan. Nos parece inmoral que se utilicen bienes públicos para venir a actos políticos. Estas cosas en Mendoza no pasan. Y Mendoza no las perdona.

-¿Por qué considera que ha sido una campaña sucia?

-Mendoza amaneció empapelada con promesas mías con mitad mi cara y mitad la de Macri. Además, han repartido folletos mentirosos.

-¿Se siente preparado para gobernar Mendoza?

-Me siento muy seguro. No creo en los liderazgos absolutos, sino compartidos, por eso la primera medida que tomé en la intendencia fue eliminar a cualquier funcionario de las placas de inauguraciones de la obra pública. La gobernanza, el proceso de toma de decisiones, debe ser compartido con la sociedad.

-¿Convocaría a los demás sectores, incluida Sagasti?

-Por supuesto, a todos, como hemos hecho en la comuna. Una relación armónica con la oposición, con reuniones permanentes.

-¿Cuál es su principal motivación para este desafío?

-Que la provincia tiene un potencial enorme para crecer. Haber ordenado el Estado como ha hecho Alfredo Cornejo permite condiciones para inversiones y empleo digno.

-¿Cómo lo va a lograr?

-Potenciando la matriz productiva que tenemos. Desde vender más vino y alimentos al mundo hasta fomentar las ocho universidades. Tenemos petróleo, con Vaca Muerta, minerales. Crearemos una banca provincial con gerenciamiento privado. Vamos a bajar el costo de la política: reformaremos la Constitución y dejaremos una cámara legislativa.

-¿La reforma incluye la reelección del gobernador?

-No creo que sea un tema de la agenda de la gente. Por eso no será de mi agenda. Más adelante. Pero sí hay que hacer una reforma integral de la Constitución y debe haber una reelección para todos los cargos.

-Hace eventos con artistas internacionales y el PJ usa aviones oficiales. ¿Qué opina sobre el manejo de los fondos públicos?

-Son eventos sustentables en sí mismos, con masivas ventas. Hemos generado una actividad comercial, hotelera y turística. Son recursos bien utilizados, ganamos todos.

-¿Si usted y Fernández ganan cómo trabajarán?

-Hay que esperar. Macri aún puede ser el presidente. Si llega a ser Fernández trabajaremos juntos. Tenemos puntos en común: a él le gusta Spinetta y a mí también (sonríe). Tenemos que trabajar juntos. Hay que terminar con la grieta.

-¿Fernández puede?

-Todos tenemos que tener esa visión. Creo que Alberto Fernández tiene que demostrar, si llega a ganar, que va a ser el presidente sin grietas internas, porque sería muy malo para los argentinos.

-¿Por qué deben votarlo a usted?

-Por el trabajo realizado. Estamos muy confiados. Tenemos la experiencia de haber hecho las cosas bien. La honestidad no es solo no robar, sino hablar con la verdad, que las promesas de campaña son realizables. Les pedimos a los mendocinos que tengan memoria.