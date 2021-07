“Rodrigazo”, el pronóstico de Domingo Cavallo sobre una eventual devaluación

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo un balance sobre la situación económica que atraviesa la Argentina. Según diagnosticó el economista, el país se encuentra sumergido en “una estanflación” hace más de una década, algo que consideró “un problema económico más complicado para resolver que una hiperinflación”.

“Hace diez años que vivimos en la estanflación, el problema macroeconómico más complicado para resolver”, sostuvo Cavallo, y definió: “Más complicado que resolver una hiperinflación, porque la gente no está convencida de que se necesiten grandes cambios, más bien se piensa en soluciones que en realidad son parches”.

En este sentido, Cavallo, que participó de un evento virtual organizado por el Foro Empresario Argentino, vaticinó que si el gobierno de Alberto Fernández devalúa “sin estar convencido, puede ocurrir un Rodrigazo”.

En un análisis sobre el rumbo económico del país, Cavallo dijo: “Hay situaciones en las que se torna imposible no ajustar el tipo de cambio oficial, si la brecha es muy alta van a tener que ajustar”. Y continuó: “Ahora, si lo hacen empujados por un programa económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hacen una devaluación fuerte en un contexto de no estar convencidos, sin una gran unidad política detrás de semejante decisión, puede ocurrir un Rodrigazo”.

El exfuncionario menemista también habló sobre el rol de uno de los ministros de Alberto Fernández. “Creo que Martín Guzmán entró con la visión y la idea de la normalización de la deuda, algo que se necesitaba”, dijo, y abalizó: “Pero en todos los demás aspectos de la economía, no influyen sus opiniones. No las conozco, pero las imagino porque es un economista profesional relacionado a un premio Nobel como [Joseph] Stiglitz, por lo que no se puede decir que no conoce la teoría económica”.

Puntualmente, sobre la situación socioeconómica actual, el extitular del Palacio de Hacienda dijo: “Al no tener un enfoque claro respecto de cómo se va a organizar la economía hacia el futuro es muy difícil para quienes deben tomar decisiones de mediano y largo plazo”.

Así, con la vista puesta después de las elecciones legislativas, Cavallo proyectó que la situación económica continúe similar a la de ahora. “Salvo que el Gobierno decida pegar un giro de 180 grados en la forma en la que enfoca la economía”, advirtió, y agregó: “Si Alberto Fernández tuviera todo el poder y no tuviera a Cristina [Kirchner] manejándolo tras bambalinas, a lo mejor uno podría concebir que pegara ese giro”.

Al referirse a la Vicepresidenta que -según dijo- “alguna vez entendió cómo funciona una economía bien organizada”, Cavallo recordó: “Cristina [Kirchner] ya había dicho que yo era el liberal más lúcido y que había logrado articular con un movimiento nacional y popular como el peronismo”.

“Desde que ella asumió como presidenta y, particularmente desde que designó a Axel Kicillof como ministro de Economía , e ha convencido de algo completamente diferente, algo que marcha a ideas socialistas antiguas”, sostuvo el economista, que ironizó: “Cristina Kirchner tuvo el camino intelectual opuesto a quienes eran marxistas y que, luego de estudiar la realidad, viraron en la dirección opuesta”.

