Rodríguez Larreta le baja el tono a la interna de Pro: “Estamos más unidos que nunca”

OBERÁ, MISIONES.- El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo esta tarde en la ciudad misionera de Oberá para participar de una caminata y apoyar la campaña de Martín Arjol, el candidato a gobernador por ese espacio de cara a las elecciones del 7 de mayo.

En ese marco, Larreta también se refirió a la cumbre de Pro de esta mañana, que reunió a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el propio jefe de gobierno porteño para limar asperezas tras el enfrentamiento que provocó la convocatoria a elecciones “concurrentes” en la ciudad de Buenos Aires.

“Casi toda la reunión de hoy hablamos de la situación económica” , señaló Rodríguez Larreta ante la consulta de LA NACIÓN, sobre si definieron las candidaturas en este cónclave. “Estamos más unidos que nunca”, enfatizó el jefe de gobierno porteño.

“Compartimos la preocupación, la angustia de muchos argentinos que sufren la inflación, que dejaron de pagar la prepaga, no pagan el seguro del auto, no llegan a fin de mes y no pueden pagar el alquiler o van el fin de semana al supermercado y con lo que antes llenaban dos carritos hoy llenan medio o con alimentos de menor calidad”, explicó Larreta.

“La gente ya tiene el mecanismo para definir las candidaturas que es la PASO tanto en la Ciudad de Buenos Aires como para el Gobierno nacional y hay varios, y me incluyo, que lanzamos nuestras candidaturas”, sentenció, en una conferencia de prensa que ofreció en un hotel contiguo al Parque de las Naciones, donde se realiza la Fiesta Nacional del Inmigrante.

Larreta, sin embargo, mostró su preferencia por figuras como Fernán Quirós, aunque sin mencionarlo. “Dentro de la ciudad de Buenos Aires yo siempre voy a preferir un candidato del Pro que es mi partido y es un orgullo para mí que haya varios candidatos que son parte de mi equipo de gabinete y que son posiblemente, o potencialmente, candidatos a jefe de Gobierno”, afirmó.

Respecto a la incorporación de José Luis Espert, que muchos ven como una estrategia de Juntos por el Cambio para neutralizar el crecimiento de Javier Milei, Rodríguez Larreta dijo que “personalmente lo respeto mucho, es un economista de mucha reputación y quedamos en hablar”.

Rodríguez Larreta estuvo en Oberá apenas por unas horas y tras la cumbre de Pro que se realizó en San Isidro, fue directo a tomar el vuelo que lo trajo hasta la llamada Capital del Monte, a 100 kilómetros de Posadas. Llegó acompañado por su pareja, Milagros Maylin, quien se mostró en la conferencia de prensa celebrada en el Hotel Cabañas del Parque. Inmediatamente después volvió al aeródromo de Oberá para tomar el vuelo privado a Goya, Corrientes, donde se iba a encontrar con el radical Gustavo Valdés.

