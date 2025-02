Rodríguez Larreta recordó la interna presidencial con Patricia Bullrich: “La hubiera mandado a la mierda”

Luego de haber anunciado que retomará la actividad política y que será candidato para estas elecciones legislativas, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta recordó la interna para las presidenciales que afrontó dentro de Pro con Patricia Bullrich y admitió que en aquel entonces “hubiera mandado a la mierda” a la actual ministra de Seguridad. De todas formas, el exfuncionario aclaró que las “agresión y el insulto no es lo que el país necesita”, e hizo una autocrítica del manejo de su campaña y dijo que “tenía todo un casete” listo para responder preguntas.

“Estoy escribiendo un libro de memorias y pienso llamarlo como un disco de Alan Parsons ‘Yo Robot’ porque yo venía a los programas y tenía anotado los diez mensajes que quería dar y tenía que hablar de eso. Caí en eso. Por eso estoy acá y no en la Rosada”, aceptó Rodríguez Larreta sobre la postura que adoptó durante la campaña electoral que lo enfrentó en las PASO a la por entonces también candidata de Pro, Patricia Bullrich.

🗣️“En el fondo yo estaba a las puteadas y la hubiera mandado a la m*****. Pero, mi convicción es que la agresión no es lo que Argentina necesita”, expresó @horaciorlarreta en La Mañana de CNN con @nachogiron, sobre su exrival en las PASO, Patricia Bullrich. pic.twitter.com/Ig5IpjagjM — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) February 27, 2025

“Yo estaba a las puteadas, en el fondo la hubiera mandado a la mierda. Esa es la emoción que me sale pero también es cierto que hoy yo no creo que sea bueno para la Argentina que los políticos nos mandemos a la mierda”, confesó Rodríguez Larreta en diálogo con CNN, Radio. “Mi convicción es que la agresión y el insulto no es lo que el país necesita”, agregó luego.

En ese sentido, el exjefe de Gobierno porteño apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de haberlo insultado durante la campaña. “Me dijo ´rata te voy a pisar con una silla de ruedas’, cualquier cosa y yo no contesté nada. Hoy lo miro en retrospectiva y digo quizá que tendría que haber contestado. El otro día me salió y dije que tenía las bolas llenas de sus insultos. Contesté así, pero no lo insulto porque sigo pensando que hay que bajar los decibeles y dejar la grieta”, completó Rodríguez Larreta.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta se dan tras el reciente anuncio del exfuncionario, quien confirmó que competirá en las próximas elecciones legislativas, si bien al momento no explicitó si será a nivel local o nacional.

“Queremos volver a trabajar juntos: involucrarnos, escuchar, comprometernos y hacer de Buenos Aires otra vez una inspiración para el mundo. Una sola persona no es suficiente para el enorme trabajo que hay por delante”, posteó Rodríguez Larreta este martes ratificando así su intención de candidatearse para las elecciones de medio término. Por último, cerró: “Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a vivir mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro. Por eso volvemos. Por eso vuelvo”.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez Larreta hizo una autocrítica en relación al armado de su última campaña electoral. “Con el diario del lunes, debería haber sido más genuino. Venía de años de caminar por la calle, de estar con la gente, de reuniones con vecinos. Pasé de eso a ser el político que venía con subtítulos”, apuntó. “Estoy en ese replanteo y creo que es parte del aprendizaje”, indicó.

En relación a la derrota electoral, el exfuncionario aceptó que fue un momento duro si bien aclaró que “nunca” pensó en abandonar la política. “Estaba hecho mierda, pero la ficha me cayó rápido. Fuimos a comer con el equipo y mantuvimos la cábala aún en la derrota. No sabía lo que era perder”, relató sobre las horas posteriores a darse a conocer que había perdido la interna contra Bullrich.

“Tomé un sano equilibrio de no caer en el flagelo extremo, pero tampoco en pensar que era un contexto del mundo y de posiciones más extremas. Hice cosas que estuvieron mal”, señaló en alusión al posterior triunfo de Javier Milei. “Tuve momentos muy duros para mí. Me refugié mucho en mi familia y mis amigos de toda la vida. Me dejé mimar, no me aislé y fui saliendo de a poco”, recordó.

Por último, Rodríguez Larreta no brindó mayores detalles del cargo al que aspirará en las legislativas o si este podría darse tras un acercamiento con el Pro. “No lo tengo definido. No sé. Mi esencia no va a cambiar, pero uno de los grandes cambios es no planificar todo. Es parte de mi cambio no tener un plan tan detallado”, sostuvo. Y si bien no descartó una alianza con el partido amarillo destinó nuevamente críticas hacia la gestión de Jorge Macri en la Ciudad.

“La gente habla de que la Ciudad está sucia o el tema de los presos que se escapaban. Está deslucida, triste. Los problemas se solucionan si se ponen encima de la mesa. No hay que esconderlos. Hay obras por hacer”, concluyó al respecto.

