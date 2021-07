Rogelio Frigerio: “Si volvió el kirchnerismo es porque hicimos las cosas mal”

A dos meses de las próximas elecciones PASO legislativas, el exministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio hizo una contundente autocrítica en relación a la gestión del gobierno de Mauricio Macri, al tiempo que aseguró que el regreso del kirchnerismo al poder estuvo atado a que hicieron “las cosas mal”. “Quedó un sabor amargo y la gente nos lo hizo ver a través de su voto”, aseguró.

Frigerio, ahora precandidato a diputado nacional por Entre Ríos, analizó las fallas en el gobierno de Mauricio Macri y consideró que se “subestimaron los problemas y se sobrestimó la capacidad para resolverlos”.

“Si volvió el kirchnerismo a gobernar es porque hicimos cosas mal, sobre todo en donde la gente tenía más expectativa, que eran las cuestiones económica”, dijo el exfuncionario, y remarcó: “Sobrestimamos nuestra capacidad de resolver esos problemas rápido y subestimamos los problemas, como la inflación”.

En diálogo con radio Continental, Frigerio, quien descartó que estuviese involucrado en el armado de listas de candidatos de Juntos por el Cambio, criticó que las discusiones internas en su frente tengan “una agenda alejada de la agenda de la gente”. “Cuando la gente no puede llegar a fin de mes que los políticos se ocupen tanto de la cuestión personal me parece que no es lo que se espera de nosotros”, dijo.

Y subrayó: “Lo que tenemos que plantear es el debate de ideas, qué nos parece lo que está haciendo el Gobierno con lo que a la gente le preocupa y le quita el sueño, no la cuestión personal, que es lo último que debe plantearse en la política”.

En este contexto, Frigerio condenó la gestión del gobierno de Alberto Fernández y consideró “que deja mucho que desear”. “No creo que este Gobierno tenga un plan, creo que es una permanente toma de decisiones de acuerdo a la coyuntura y al calendario electoral. Hay mucha falta de capacidad en la toma de decisiones”, observó.

Al ser consultado por los dichos del el expresidente Mauricio Macri, quien consideró que “la democracia está en riesgo todos los días”, Frigerio opinó: “Esta elección es relevante para la calidad y la salud de la democracia”.

“Creo que un mayor equilibrio de fuerzas políticas en el Parlamento le da mayor calidad y es bueno para la salud de la democracia. Este es un oficialismo que no ha demostrado manejarse bien con las mayorías, que intenta imponer y no busca el consenso a través del diálogo”, dijo Frigerio, y agregó: “Es bueno ponerles límite en el parlamento”.

Sobre las próximas elecciones presidenciales, Frigerio sostuvo que estos comicios legislativos son “el punto de partida para lo que se va a discutir en 2023″.

“Hoy tenemos no menos de media docena de dirigentes que pueden aspirar a ese cargo. Horacio [Rodríguez Larreta] es el primero que lo ha planteado públicamente, el que tiene una gran experiencia en la gestión pública y, según todas las encuestas, el que mejor imagen tiene”, dijo, y cerró: “No creo que sea negativo que nuestro espacio muestre todas las opciones de cara a 2023″.

