Romina Manguel respondió las críticas e insultos de Milei

La periodista Romina Manguel respondió a las críticas e insultos que el presidente Javier Milei le dedicó el domingo durante su paso por una señal de streaming.

El mandatario la había tildado de “imbécil”, “pelotuda”, “incapacitada mental” y “primate”. También aclaró que solo le daría una entrevista si le pidiera disculpas -el jefe de Estado no especificó el motivo por el cual Manguel debería disculparse-.

En su programa televisivo, la conductora reflexionó sobre los dichos de Milei. “Un par de cosas. Dice ‘¿cómo le voy a dar un par de notas si es una incapacitada mental?’. Primero, estaría discriminando. ¿Se supone que hay un criterio para las notas? Si sigo de cerca las últimas que dio, no sé con respecto a qué compara mi capacidad intelectual. Yo haría una prueba. Estoy dispuesta a que me hagas una prueba con alguno de los colegas que te entrevistaron. Por ahí andamos parejo. Y algunos andarán bastante más bajitos”, chicaneó.

Luego, sobre el pedido de disculpas, se mostró confundida: “¿Disculpas por qué? No ofendí, no falté el respeto, no me metí con su vida privada. No digo que meterse con su vida privada tampoco lo justifique, porque hay una delgada línea entre el hombre público y el hombre privado, aunque a Milei no le guste”.

Que domingo tranquilo🫠



“Esa imbécil se queja de que no le doy una nota”



“¿Cómo le voy a dar una nota a una persona que tiene una discapacidad intelectual tan grosera?”



“Un primate se ofende si la comparas con esa persona” https://t.co/q5o2fZWcI7 pic.twitter.com/LHdSchZP5c — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) June 30, 2025

Y sentenció: “¿Disculpas de qué? ¿Disculpas a quién? Ni el propio Milei entendió lo que decía Tronco (Sergio Figliuolo, conductor de Neura). Yo puedo pedir disculpas a la gente a la que pude haber lastimado u ofendido. ¿Disculpas por qué? ¿Por creer que los autos venían con TelePASE? Es una pelotudez mía”.

En otro tramo de su descargo, apuntó también contra Tronco, integrante de Neura y quien charló ayer con Milei: “Juega a hacerse el loquito. Somos pocos y nos conocemos mucho Tronco. Un cuarto de la vida laboral la pasamos juntos. Yo no soy como vos y salgo a cagarme de risa de los que alguna vez dije que eran compañeros o amigos. Además, para que Milei tenga del otro lado una respuesta, necesitas alguien que lo cebe”.

“Milei tiene mecha corta, prende fácil. Pero Tronco le daba gentilmente los pies que iba necesitando para que me siga agrediendo, me siga puteando. Lo que sí le agradezco a Milei es que, en honor a mi amistad con [Alejandro] Fantino (creador de Neura), no me nombrara. Da por supuesto, por sentado, que se trata de mí, que dice barbaridades de mí, pero no me nombra porque es un pacto de caballeros”, cerró.

Qué dijo Milei sobre Manguel y la anécdota del TelePASE

Tras lanzar ataques contra colegas como Joaquín Morales Solá, Julia Mengolini, Marcelo Bonelli y Viviana Canosa, el líder del Ejecutivo focalizó en Manguel y lanzó: ¿“Hay gente que quiere llamar la atención y queda muy pelotuda, como la imbécil del TelePASE [Romina Manguel]. ¿Cómo le voy a dar una nota a alguien que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que incluso trata de rata a quien le vendió el auto?“.

“A un primate así no le puedo dar una nota. Demostró que es menos que un primate. Yo creo que un primate se ofende si la comparas con esa cosa. No llega a mandril. Es un submandril”, sentenció.

Milei y su perro Conan en el streaming Neura Captura de Video

El pasado enero, durante su programa en Radio Con Vos, Manguel relató al aire que se indignó al llegar a la cabina de peaje y descubrir que su auto, que le había comprado a un amigo, no venía con el TelePASE.

“El ratón que me vendió el auto dio de baja el TelePASE y hoy llego a la cabina y no tengo TelePASE”, había dicho, molesta por lo ocurrido. Ante la explicación de sus compañeros, que le recordaron que el TelePASE es un servicio personal y no un accesorio del auto, Manguel insistió: “El auto tenía TelePASE. Lo di como un derecho adquirido”.