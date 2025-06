Javier Milei volvió a atacar a los medios y a la oposición

Este domingo, y luego de presentar por primera vez a Conan -uno de sus cinco perros- en un canal de streaming, el presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra los medios, en este caso acusándolos de no mostrar los resultados de su gestión, y dedicó también dardos a la oposición. “Estamos dando una buena noticia y necesitan hablar mal del Gobierno”, apuntó el mandatario nacional para criticar al periodismo. En parte de la entrevista, el libertario le dedicó unas fuertes palabras al columnista y periodista de LA NACION Joaquín Morale Solá.

“Esta semana fue impresionante. Te salió 5,8% el PBI; no lo mostraron. La caída de la pobreza al 31; no lo mostraron. Está el grupo que no lo muestra, el que dice que es mentira. Después hay algunos que muestran ponerle un relativo para que quede peor. Mientras tanto, todo el mundo habla de la Argentina como un milagro”, prosiguió en su crítica el Presidente. “Estamos llevando a cabo el mejor Gobierno de la historia y esta gente lo único que hace es revolverle las tripas”, añadió.

Tras presentar a su perro Conan, Milei volvió a atacar a los medios y a la oposición Captura de Video

Milei también tuvo palabras de crítica contra la oposición: “Fijate su actitud. Lo único que hacen es tratar de romper, como con los últimos proyectos demagógicos que aprobaron. Está claro que la gente también tiene que odiar a esos políticos de mierda. Son tan mierda como los periodistas ensobrados”. “Están dispuestos a hacer algo demagógico que rompa con el éxito de la economía porque a ellos no les importa la gente. Lo único que les importa al político casta es estar en el poder como sea”, apuntó.

“Cuando te enfrentas a los kukas, a los zurdos, no es una conversación razonable. Los tipos están dispuestos a hacerse del poder. La gente se olvida que, por ejemplo, [Gerardo] Morales, que era amigo de [Sergio] Massa, metió a un tipo preso en Jujuy por decirle cornudo. Lo tuvo 51 días preso. De eso, las mierdas estas [por el periodismo] no dijeron nada. O la esposa de Massa [Malena Galmarini], tratando de meter presos a tuiteros por las cosas que decían. Ahora, a mí me dicen de todo y vale. Acción y reacción. Y después se van a llorar Fopea; Fopea, es desparejo”, volvió en su ataque contra el periodismo.

Para el Presidente, “el consumo tocó su pico máximo y los ‘periomierdas’ dicen que se está despedazando. La pobreza cae y los ‘periomierdas’ dicen que la gente se siente peor”.

En parte de la entrevista, que se extendió durante más de una hora, el libertario le dedicó unas fuertes palabras al columnista de LA NACION Joaquín Morale Solá. “A ver si piden perdón los periodistas. Por ejemplo, la mierda humana de Joaquín Morales Solá. Es alguien que sistemáticamente sostuvo muchas mentiras. Un día fue [Juan Carlos] de Pablo al programa. El tipo estaba operando con que yo había apretado al campo. Entonces De Pablo le dijo ‘Joaquín, eso es falso. Milei hace lo que dice. Documentate’. Así como la gente se rebela contra los políticos, lo mismo hace con los periodistas”, dijo.

Los insultos contra el columnista de este diario continuaron: “Te doy otro ejemplo más con la mierda de Morales Solá. Sacó una nota diciendo que yo me rodeaba de mediocres para poder lucirme yo. Toto Caputo fue elegido el mejor ministro de Economía del mundo. [Federico] Sturzenegger fue tomado por el FMI como consultor para las políticas de desregulación. El propio Vaticano ponderó el trabajo de Sandra Pettovello. El mismo FMI convocó a [Patricia] Bullrich para ver cómo fue el control de la calle con semejante ajuste”.

“Una hipótesis que tengo es que muchos de los periodistas pegan por envidia. Hablan despectivamente de mí diciendo que era un simple panelista, un boludo más. Claro, vos seguís siendo ese boludo y yo soy presidente. El tipo tiene un resentimiento que le sale espuma por la boca, no la puede dibujar nunca”, fue por más contra los medios.

Envalentonado en su ataque contra el periodismo, Milei también insultó a Romina Manguel. “Hay gente que quiere llamar la atención y queda muy pelotuda, como la imbécil del Telepase. ¿Cómo le voy a dar una nota a alguien que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que incluso trata de rata a quien le vendió el auto? A un primate así no le puedo dar una nota".

Milei volvió a hablar de Mengolini

Horas atrás, escaló un particular cruce entre la periodista Julia Mengolini y Milei cuando la cronista denunció públicamente haber sido blanco de una campaña de difamación en redes. Ante esos dichos, el Presidente replicó: “Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la Justicia… Fin”.

Este domingo, al ser consultado al respecto de esta “discusión” virtual, Milei arremetió: “Los zurdos de mierda, los Mengolini de la vida, llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos, insultarlos. Ella misma [por Mengolini] dijo que estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí con tal de que no avance. Toda esa mierda de periodistas me dijeron incestuoso, zoofílico, homofóbico. Me dijeron nazi”.

Javier Milei volvió a atacar a los medios y a la oposición

“Después les viene el vuelto y no se las bancan. No se dan cuenta de que los primeros que tiraron la piedra -y no tiraron una, tiraron muchas- fueron ellos. La gente se cansó. Se da cuenta de que son los enemigos de la gente. ¿Qué le importa a Mengolini? Tener la pauta. No le importa si a la gente le va a bien o no, le importa la pauta. ¿Cómo sobrevive? Con la de [Axel] Kicillof”, criticó Milei.

“¿Sabes qué es lo más divertido? La imbécil de ‘Pautolini’ habla de trolls. No, no es un problema de trolls. Es un problema de lo que vos dijiste”, ironizó respecto de la dueña de Futurock.

Milei y las redes sociales

Al ser consultado Milei por el conductor del ciclo El troncal de las mascotas que se emite por el canal de streaming Neura de por qué tenía tanta actividad en las redes sociales, el Presidente se justificó: “Me la paso allí porque a la mayoría de los periodistas no les creo nada. Entonces, miro las redes. ¿Cuál es la ventaja? Te enteras más rápido de todas las cosas”.

Según el Presidente, cuando decidió echar del gobierno a Florencia Misrahi, que estaba al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “estaba revisando redes”. “Salió una cosa media rara. Me escribió Lilia [Lemoine] y me dijo ‘salió esto’. Lo llamé a Luis Caputo [ministro de Economía] y le pregunté ‘¿Qué es esto?’. Lo chequeó entonces. Era una trampa para que a la gente le cobraran impuestos. Iba en contra de mi filosofía. Y ahí le avisé que la iba a echar”.

El detonante de la salida de Misrahi se produjo por impulsar una resolución, publicada en el Boletín Oficial, para cobrarles impuestos a influencers y youtubers, así como a otros sujetos que crean o difunden contenido audiovisual en redes y plataformas digitales, que deberían inscribirse en el pago de tributos, a nivel nacional y provincial, junto con el aporte jubilatorio.

“¿Te cuento otra? La Argentina votó ante la ONU. Quedaba de un lado Israel y Estados Unidos y nosotros del otro lado. Eso es inadmisible para mí. Si yo estoy alineado con esos dos países mi voto está claro dónde tiene que estar. Me enteré por Twitter. Lo llamé a Guillermo Francos y le dije ‘echala’”, agregó por la exfuncionaria Diana Mondino.