Rosario: el peronismo se alió con un partido de izquierda para enfrentar a Juntos por el Cambio

ROSARIO.- En 2019, el peronismo estuvo muy cerca de ganar la intendencia de Rosario . Roberto Sukerman, que se postuló como único candidato del PJ, quedó a sólo un punto del actual intendente Pablo Javkin. Ahora, el exministro de Gobierno de Santa Fe busca redoblar la apuesta con nuevos socios , que no están encolumados en el peronismo, sino en la centroizquierda, como Ciudad Futura. Con esta alianza “novedosa” para el peronismo a nivel local, esta coalición buscará contrarrestar los realineamientos que surgieron tras la conformación del llamado Frente de Frentes, una alianza amplia en la que convergen PRO, UCR y socialistas, entre otros, y que probablemente –aún no está definido– lleve a Javkin por la reelección.

A modo de presentación de la alianza entre el PJ y Ciudad Futura, Sukerman y Juan Monteverde, actual concejal de esta última agrupación, quienes competirán en la PASO, se mostraron juntos en el Monumento a la Bandera, un ícono rosarino, y difundieron un comunicado firmado por ambos.

Sukerman y Monteverde reconocieron tener “miradas distintas en un montón de cosas”, aunque señalaron que hay un punto principal desde donde se sostiene el acuerdo. “Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora. Por eso hemos decidido que sea la ciudadanía la que elija quién representa mejor el cambio que Rosario necesita y que lo haga en una primaria abierta para que llegue un único candidato a la general”, apuntaron en el comunicado.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti Presidencia

“Estamos haciendo algo que va a contramano de lo que sucede hoy en la política nacional: buscar acuerdos en base al diálogo. En este caso nos aliamos con una agrupación política, como Ciudad Futura, cuyo principal referente es Juan Monteverde, con quienes tenemos valores y trayectorias en común, a pesar de nuestras diferencias, pero que trabajamos desde hace tiempo con el foco en los problemas de Rosario”, consideró Sukerman, en diálogo con LA NACION, quien se desempeña actualmente como jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, y proviene a nivel partidario de La Corriente, el sector que lidera Agustín Rossi a nivel nacional. El objetivo de Sukerman es abroquelar a todo el peronismo detrás de su candidatura, aunque todavía no está definido si habrá otro postulante en el peronismo, como el senador Marcelo Lewandowsky, quien suena desde hace tiempo pero aún no definió su futuro político.

Sukerman se enfrentará en la PASO del 16 de julio contra Monteverde, de Ciudad Futura, y el ganador encabezará esta alianza. Aunque en 2019 estuvieron cerca de sellar un acuerdo es un experimento nuevo en el peronismo santafesino.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin

La última vez que ganó el peronismo en Rosario fue en 1973. Desde el retorno de la democracia gobernaron esta ciudad radicales y socialistas hasta la actualidad. Las columnas vertebrales de esas gestiones, con el desarrollo de un sistema de salud público municipal de vanguardia y una división de la ciudad en distritos, que fue la primera experiencia de descentralización en el país, que se llevaron adelante a partir de las gestiones de los socialistas Héctor Cavallero y Hermes Binner, hoy fue sobrepasada por los problemas de la seguridad y la violencia. Rosario triplica la media nacional de homicidios, que a pesar de la llegada de gendarmes no cesa: en abril se produjo un crimen por día .

“Formamos parte de proyectos políticos distintos, con trayectorias diferentes, pero los dos hace años que tenemos una prioridad: cómo hacer una Rosario mejor. Y creemos que llegó el momento de construir un cuerdo interpartidario para hacerlo posible. Que sea transversal, plural y moderno. No un conjunto de siglas, no un amontonamiento de partidos para repartir cargos, no un frente anti. Distintas propuestas y caminos pero ninguna anti nada, todas a favor, a favor de Rosario”, sostuvieron en el comunicado.

El nudo de la campaña electoral a nivel local pasará por la inseguridad y la violencia, puntos en la agenda que están al tope en todas las encuestas. “La seguridad no sólo son policías, sino un amplio abanico de factores que convergen y ayudan a que la gente esté mejor, como la inversión en urbanización de la ciudad de Rosario, donde esta gestión no aportó ni dio soluciones”, aseguró el precandidato del PJ, quien agregó que “no hay política social en el territorio ni trabajo en adicciones en Rosario”. “Hoy los gendarmes en Rosario hacen controles de tránsito porque el municipio no lo puede asegurar, porque hay sólo 30 agentes”.