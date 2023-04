Las razones por las que Axel Kicillof no desdoblaría las elecciones en la provincia de Buenos Aires

escuchar

Axel Kicillof tiene tiempo hasta el sábado para enviar el decreto con el llamado a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires. De no mediar cambios, la fecha será a la misma de los comicios nacionales, pero los razones son más externas que internas, en un escenario en el que la falta de definición a nivel nacional, complica los planes en el principal bastión del Frente de Todos.

Así lo pudo saber LA NACION de fuentes bonaerenses, que ponen como telón de fondo para un eventual cambio en las fechas tanto un limitante a nivel legislativo como otro de carácter logístico. El primero tiene que ver con que para un eventual desdoblamiento en la provincia la propuesta debe pasar por la Legislatura y convertirse en ley. Allí, explican, no están los votos para aprobarlo y desde la Gobernación provincial apuntan directamente a la oposición. “Los votos no están. Tendría que votar la oposición, que no nos vota nada, menos va a votar esto”, dijeron desde la ciudad de las diagonales.

Como contrapartida, explicaron, la propuesta de Juntos por el Cambio “era algo parecido a lo que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, con el sistema de elecciones concurrente” , tras lo que enseguida advirtieron que eso es prácticamente inviable con un padrón de la magnitud del de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país, por lo que se pasaría de unas “30 mil a 60 mil mesas”, con lo que esto acarrearía también a nivel de autoridades de mesa. “Imposibilidad logística”, es una de las definiciones que sintetiza ese escenario. A eso agregaron que el distrito no registra ningún tipo de experiencia en el tema, lo cual podría volver aún más dificultoso la implementación para las próximas elecciones.

No obstante, cerca del gobernador admitieron que los “análisis de las opciones se siguen dando” y agregaron que “todavía no hay una posición concluyente en el espacio” sobre un posible desdoblamiento o no. En ese sentido apuntaron que “todo está atado a nivel de definiciones que no se dan a nivel nacional y eso demora toda la estrategia” . Para Kicillof desdoblar las elecciones significaría en la práctica la posibilidad de no ser arrastrado por el complejo escenario nacional, en el que el oficialismo podría enfrentar una derrota, según las encuestas actuales.

La mira así vuelve a quedar puesta en Alberto Fernández, a quien en el Frente de Todos en general y en el ala dura del kirchnerismo duro y La Cámpora en particular, le apuntan por su indefinición respecto de lo que hará en las próximas elecciones. “Alberto sin definirse sobre qué va a hacer o no empioja al resto” , se quejó un alto referente de la agrupación liderado por Máximo Kirchner ante la consulta de LA NACION.

En las últimas semanas el albertismo vivió casi como un triunfo el hecho de que el kirchnerismo debiera admitir que se irá a las PASO, algo que buscaban evitar desde que Fernández lo mencionó por primera vez, en noviembre de 2021. Por ahora se ilusionan con que el mandatario terminará dando un paso al costado, pero insisten que debe ser cuanto antes. Lo insistieron con vehemencia, incluso, cuando Mauricio Macri anunció que no competiría en las próximas elecciones. “Tiene que hacer lo mismo y correrse para lograr definir estrategia y que emerjan todos los candidatos”, insistían desde el kirchnerismo el primer domingo de este otoño.

“Lo que perjudica es la indefinición: se habla todo el tiempo de la interna y menos se habla de la gestión”, insistieron desde La Plata.

Una relación quebrada entre Fernández y Kicillof

La relación de Alberto Fernández y Axel Kicillof siempre tuvo sus vaivenes, pero hoy está totalmente quebrada. El último capítulo de ese vínculo fue el que se dio alrededor del tema de la inseguridad en el territorio bonaerense, pero registra antecedentes desde hace meses.

Un funcionario muy cercano al jefe de Estado admitió reciente a LA NACION que la relación entre el presidente y el gobernador bonaerense “no está bien”. “Alberto lo tenía a Axel en la mesita de luz pero después hubo desencanto cuando apareció como un mero empleado de Cristina” , lanzó sin eufemismos.

En la provincia reconocen que “ya no hay buen diálogo” y señalan que hubo un primer punto de quiebre en el vínculo cuando se suscribió el acuerdo con el FMI. Aseguran que después hubo varias idas y venidas, pero que el distanciamiento se profundizó este verano. Lo que detonó todo, según fuentes de La Plata, fue que la Casa Rosada dejara trascender que Fernández y Kicillof -ambos deseosos de ir por su reelección- se estaban alineando para resistir las arremetidas de La Cámpora y el dedo de Cristina Kirchner. “Jamás Axel se podría alinear con Alberto en contra de Cristina”, advirtieron cerca del gobernador para ahuyentar esos rumores.