Duro cruce entre Tolosa Paz y los movimientos sociales oficialistas por el “ajuste” de Sergio Massa

Con la oposición en ebullición por las definiciones electorales en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Alberto Fernández no puede evitar tampoco los chispazos internos, reavivados ahora por la distribución de fondos en plena etapa electoral.

Enojada por las críticas de “ajuste” que atribuyen a la Casa Rosada desde los movimientos sociales kirchneristas, que hoy marchan hacia la puerta de su ministerio y el de Economía, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, desafío a los líderes de esos movimientos (Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie), a “presentarse en unas PASO” si continúan asociando su gestión y la del ministro de Economía, Sergio Massa, con las demandas de recorte del déficit sostenidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La ministra sostiene sus ideas, este ministerio no es la cara del ajuste ni hacemos lo que nos pide el FMI. La inversión y transferencia de recursos hacia los que menos tienen es muy importante”, afirmaron fuentes oficiales en defensa de Tolosa Paz, cercana al presidente Alberto Fernández. Ayer, la ministra fue la cara visible del aumento del 35 por ciento que el Gobierno otorgó para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Sergio Massa junto a Victoria Tolosa Paz Gerardo Viercovich

“Marchamos contra el ajuste del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Victoria Tolosa Paz. Denunciamos el constante avance del FMI sobre las políticas sociales, y exigimos un aumento a los y las trabajadoras de la Economía Popular”, expresó hoy Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Eeconomía Popular (UTEP). Desde ese conglomerado surgen las críticas más duras hacia Massa, en medio de rumores de una inminente baja de unos 400.000 planes Potenciar Trabajo. El Gobierno desmiente de manera tajante esos rumores.

En distintas entrevistas radiales, Tolosa Paz destacó hoy la inversión de “121.000 millones de pesos en los próximos meses” para “proteger” a los sectores desfavorecidos de la inflación constante. Y apuntó al Movimiento Evita, que criticó la baja de los planes Potenciar que se dieron en los últimos meses.

“El Movimiento Evita fue parte de quienes entendieron que al Potenciar Trabajo había que darle un ordenamiento. La movilización de hoy no me gusta, lo hablé con (el secretario de Economía Social) Emilio (Pérsico) y lo voy a hablar con (el secretario gremial de la UTEP) Gildo Onorato. Me duelen sus declaraciones porque esta ministra no ajusta”, agregó Tolosa Paz a Radio 10.

Y fue un paso más allá. “Armaron el partido (Patria) de los Comunes. Quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación que si tiene el Frente de Todos hoy”, desafió la ministra en relación al partido que integran el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, con el que prevé presentarse en distintos municipios del conurbano bonaerense, con candidatos a intendentes y concejales, incluso en aquellos en los que gobierna el Frente de Todos.

Demora en el reparto de fondos

En los movimientos sociales más cercanos al Presidente existe cierto malestar por la demora en la ejecución del 30 por ciento de la obra pública total en proyectos cooperativos de hasta $300 millones. Esos recursos fueron comprometidos por el Gobierno en noviembre del año pasado, en el mismo decreto en el que limitó las incorporaciones al plan Potenciar.

Se conformaron dos instancias para poder desarrollar las políticas en vivienda y obra pública”, reconocieron desde los movimientos sociales, aunque el plan no se implementó aún en el terreno. “Es un momento muy difícil para hacer política”, reconocieron desde el Movimiento Evita, que no estará en la marcha a Tribunales convocada para mañana, en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Todo, en la calle, está muy difícil”, se lamentaron desde otro de los sectores manifestantes, justificando la protesta contra su propio Gobierno.

“No hay ajuste. Al Fondo lo trajo la derecha que sigue instalando la anti-política. A los sectores populares le digo que gasten menos en movilización y en intentar instalar que somos el gobierno del ajuste. Que no busquen el enemigo interno ni en Sergio Massa, ni en el Presidente, ni en esta ministra”, expresó Tolosa Paz, mientras los movimientos sociales, nucleados en la UTEP, llegaban a la esquina de 9 de julio y avenida de Mayo, a pocas cuadras del ministerio y visibles desde su propio despacho, en el antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas.