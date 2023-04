Mauricio Macri visita al “círculo rojo” en medio del fuerte enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta

escuchar

El expresidente Mauricio Macri reapareció hoy en la escena pública en medio del fuerte enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta por su decisión de que se elija a su sucesor en la Ciudad con boletas separadas, tal como le pedía Martín Lousteau, aspirante a jefe porteño de la UCR y uno de sus socios estratégicos en Juntos por el Cambio. “Somos el cambio o no somos nada”, dijo Macri.

El cisma entre el expresidente y uno de sus principales discípulos agravó la lucha interna en la coalición opositora por la estrategia para recuperar el poder nacional en las próximas elecciones.

“Estamos asistiendo a la desaparición del peronismo kirchnerista en esta versión, y si resurge deberá ser una versión republicana”, afirmó Macri este mediodía.

A dos semanas de renunciar a la chance de volver a disputar la presidencia, volvió a verse cara a cara con los máximos referentes del denominado “círculo rojo”. Participa de un nuevo encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se realiza en el predio de la Sociedad Rural en Palermo. Allí, el exmandatario expone ante las autoridades de las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio.

Tras pasar Semana Santa en su refugio de Cumelén, el fundador de Pro regresó a Buenos Aires y retomó su actividad política. El lunes se disgustó con Larreta, que fue su jefe de Gabinete durante ocho años en la Ciudad, cuando se enteró a través de un video en las redes sociales de que el alcalde había optado por convocar a elecciones “concurrentes” en la fortaleza electoral de Pro, una alternativa que había rechazado el expresidente.

Macri masculla bronca desde hace dos días por la maniobra de Larreta. En su círculo de confianza repiten que calificó de inconsulta y unilateral la definición del jefe porteño y uno de los aspirantes presidenciales de Pro. Para Macri, retener la Ciudad de Buenos Aires en manos de su partido y, sobre todo, de su primo, Jorge, es una prioridad absoluta. Considera que el distrito porteño, donde el macrismo gobierna desde 2007, es la base electoral de Pro y está convencido de que Larreta buscó beneficiar a Lousteau, el postulante del radicalismo, para garantizarse el apoyo de un sector de la UCR a su proyecto nacional. Esa es la raíz de su “profunda desilusión”.

Desde hace meses Macri le achaca a su exsubordinado que no haya formado en sus ocho años de gestión en la Ciudad no haya formado a un sucesor competitivo que forme parte de Pro. Ahora, Jorge Macri, quien se sumó al Gabinete porteño tras un acuerdo con Larreta en 2021 -una movida que despejó el camino a Diego Santilli, la carta del alcalde en la provincia de Buenos Aires-, se posicionó para pelear por el sillón principal de Uspallata. Tras anunciar las elecciones concurrentes, una medida con la que buscó dar un golpe de autoridad y exhibir personalidad para tomar decisiones, Larreta se encamina a unificar la oferta de Pro en el distrito, como le prometió a Macri en la última reunión a solas en un club de tenis en Palermo. El alcalde no quiere que lo presionen, sobre todo, los Macri, por eso, dilata la definición y mantiene en el ring a Soledad Acuña y Fernán Quirós, su ficha más taquillera.

Cuando reste poco tiempo para el cierre de listas, Larreta dirá a qué candidato apoya. Jorge Macri se fue a Nueva York con la idea de que podrá contar con su aval . Sin embargo, hay larretistas y radicales que ponen en duda que cumpla los requisitos legales para postularse y no descartan una impugnación. “Cualquier ciudadano puede impugnarla”, avisó Emiliano Yacobitti en declaraciones radiales. Cerca de Jorge Macri insisten en que podrá competir y que tiene los papeles en regla. Es más: afirman que hicieron consultas a la Justicia porteña. Macristas paladar negro deslizaban ayer que si Larreta presiona con una eventual impugnación -algo que descartan en su mesa chica- podría sufrir efectos colaterales en su armado. Es que los detractores de Larreta amenazan con poner la mira sobre la situación de Diego Santilli.

Macri reunió ayer a la cúpula de Pro para criticar con dureza la definición de Larreta sobre la doble votación en la Ciudad. El encuentro se realizó por Zoom y el jefe porteño no estuvo. Mandó a dos representantes: Santilli y Eduardo Macchiavelli. El expresidente remarcó que por más que el alcalde “tenga la lapicera circunstancialmente”, no puede tomar decisiones que afectan los intereses del conjunto sin consultar. Larreta insiste en que se apegó a lo establecido por el Código Electoral porteño. Macri se enfureció cuando escuchó los argumentos técnicos y legales del alcalde. Es que la ley permite adherir al sistema y mecanismo nacional. “Había dos sistemas: uno beneficiaba a Lousteau y otro, al Pro. Horacio eligió el que ayudaba a la UCR. Se ve que quiso pelearse con Macri ahora y no más cerca de las PASO”, braman en el entorno del expresidente.

A Macri le molestó que le hayan dicho durante el fin de semana que la decisión aún no estaba tomada. “No consultó con nadie”, aseguran. En el centro de comando del larretismo deslizan que Macri perderá poder de influencia a medida que pasen los días, ya que, sospechan, con su retirada dio paso a otros liderazgos y pinchó la expectativa en torno a su figura. Lousteau piensa lo mismo y, por eso, lo alentó a Larreta a romper el cordón umbilical con su exmentor. “Este es el acuerdo con Lousteau”, despotrican los laderos de Macri.

Tras ese quiebre con Larreta, el expresidente recalcula. En su entorno, dicen que se mantendrá por encima de la interna y que no se inclinará en el corto plazo por Patricia Bullrich, a quien nutrió de alfiles propios, al menos hasta que María Eugenia Vidal decida si competirá o no por la candidatura presidencial a fin de mes. Quienes lo conocen insisten en que seguirá marcando sus diferencias con aquellos que no exhiban la firmeza para el cambio que él pregona. Dicen que seguirá defendiendo los “valores” e ideas de Pro. Para Macri, lo más importante es la identidad: “Somos el cambio o no somos nada”. Por eso, considera que Larreta rompió un pacto interno. “Se va a diferenciar cada vez más de Horacio”, aventura uno de sus interlocutores habituales.

Con ese trasfondo, Macri reapareció hoy en el predio de La Rural. Integran la comisión directiva del CICyP el presidente de la entidad, Marcos Pereda (Sociedad Rural Argentina (SRA); Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Martín Cabrales (Cabrales); Bettina Bulgheroni (Samconsult); Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de la Comercio y Servicios), entre otros.