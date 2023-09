escuchar

Walter Cortés, el futuro intendente de la ciudad rionegrina de San Carlos Bariloche electo a principio de este mes, desató un altercado diplomático con Chile. El sindicalista señaló el deterioro de la ruta 40 y aseguró que los camiones oriundos del país trasandino “rompen” la vía. “Yo aún no soy intendente, pero el día que lo sea, el 11 [de diciembre], tenemos que ponernos y decir: ‘Acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta’. Si no tomás decisiones drásticas, pasan los camiones chilenos y rompen todo”.

El dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), que cosechó una victoria para la intendencia barilochense con el 19,6% de los votos, habló con Radio 6 de Bariloche y evaluó los principales desafíos de la ciudad. En ese contexto, anticipó que será más estricto con los controles a los vehículos de carga que ingresen por la ciudad desde Chile.

“Entonces, que no pasen más los camiones chilenos, se terminó. La gente rompe su auto producto de los pozos. Estamos ante esta situación de gravedad”, subrayó Cortés.

Tras las declaraciones de Cortés, la Cancillería chilena indicó que “no es posible impedir el paso” de los camiones chilenos en la frontera, según informó el medio chileno Soy Chile.

“El tránsito de los camiones chilenos y argentinos está normado por el ‘Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro’, de 1974″ , indicaron autoridades chilena.

Según pudo saber LA NACION, autoridades de Cancillería argentina ya se encuentran en comunicación por la disputa.

El reclamo

En una entrevista con el medio chileno DNews, el intendente electo reafirmó sus dichos, y explicó: “Estando así la ruta es un milagro que no haya fatalidades. No podés pedirle a la gente que tenga la VTV cuando tenés hecha pelota las calles. Esta [reacción] es para llamar la atención a autoridades argentinas para que arreglen la ruta”.

Bache en la ruta 40 de Bariloche a El Bolsón Gentileza

“Como el camión es de mayor porte pasan igual, pero pronto no van a poder pasar ni los camiones, porque por la ruta ya hay pozos de 50, 60 centímetros”, dijo, y apuntó que “los vehículos menores no llegan a destino”.

Cortés señaló que la reparación “es responsabilidad del Estado argentino, pero como no se arregla, como no se bachea, la ruta está cada vez peor”. “Nosotros vivimos del turismo, no vivimos de los camiones chilenos. Cada vez que un turista no llega, es gente y familia que no tiene cómo realizarse; es gente y familia que no tiene una oportunidad de vida”, agregó.

De esta manera, Cortés dijo que en Bariloche se va a “priorizar la vida y los recursos” de la gente. “Para eso lo votaron, más allá de las contradicciones que se pueda tener con los Tratados Internacionales”, apuntó, y reforzó: “Nosotros tenemos que llamar la atención para que las rutas se arreglen, porque hasta las ambulancias se quedan tiradas. Por lo menos 100 camiones chilenos pasan por día y nuestra contraprestación será uno o dos”, dijo.

El recorrido de los camiones chilenos

Cortés explicó que los camiones chilenos ingresan con muy pocas regulaciones y el contenido que cargan no quedan en la Argentina.

“Esos camiones llevan mercadería a la zona austral de Chile por rutas argentinas. Son solo tránsito, no traen ningún beneficio comercial a la Argentina. Todos los intendentes estamos en la misma sintonía y están enojados; el caudal turístico ha bajado muchísimo porque dicen, por ejemplo, ´no vayas a Bolsón porque se rompen los autos´”, apuntó.

Y cerró: “Hay que hacer de vuelta los pedazos destruidos, pero si no advertimos esta situación y no nos plantamos, a nosotros no nos escuchan. Cualquier acción que tomemos lo vamos a tomar con los intendentes de los pueblos”.

El 3 de septiembre, Cortés (Partido Unión y Libertad) le ganó por un amplio margen a la actual gobernadora Arabela Carreras (oficialista Juntos Somos Río Negro) que postulaba para la intendencia de Bariloche. El político, que fue legislador del Partido Justicialista (PJ) y lleva casi 30 años al frente del Sindicato de Empleados de Comercio (AEC, liderado por el histórico Armando Cavalieri) de la ciudad.

En 2016 Cortés fue condenado a 4 años de prisión junto con el exintendente Omar Goye y los sindicalista Ovidio Octavio Zúñiga y Víctor Ricardo Carcar. En 2018, luego de que permanecieran presos en el penal de Esquel, un fallo de la Corte Suprema los sobreseyó y recuperaron su libertad.

