El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dio ayer su opinión sobre una actitud que tuvo su contendiente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que la forma en que obró “habla bien de él”.

En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la plataforma de streaming Neura Media, Massa se refirió a una visita anterior de libertario a ese programa y lo elogió por haber reconocido el espacio que Fantino le había brindado en los meses anteriores para que pudiera tanto darse a conocer como explicar sus propuestas de campaña.

“Habla bien de él”, afirmó Massa, que en la entrevista además habló de la actualidad del país y del camino a las presidenciales de octubre.

"Habla bien de Milei el gesto que tuvo con vos"



Sergio Massa bromeó con Alejandro Fantino por la entrevista con el candidato de La Libertad Avanza y le comentó: "Te traje un regalo, porque vi que él te trajo uno y no quería ser menos". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/ueYhbcNSkd — Corta 🏆 (@somoscorta) September 28, 2023

“Te traje un regalo porque vi que Milei te trajo un regalo, el mío es distinto”, comenzó el ministro ante la mirada de sorpresa de Fantino. El candidato de UP hizo así referencia a la vez que el conductor entrevistó al libertario luego de su triunfo en las primarias de agosto y este le agradeció el haberle dado espacio en sus programas desde el principio y por haberlo “puesto en primera”.

“Javier me regaló el discurso de cuando ganó las PASO y me reconoció [las invitaciones]. Yo también te invitaba siempre”, contestó Fantino. Tras ello el titular de la cartera económica indicó: “Sí, pero yo ya sé. Lo digo en serio. Me hacés decirle a la gente que venías a tomar mate a las 12 de la noche cuando terminabas Animales Sueltos” y agregó: “Una cosa que habla bien de Javier es lo que hizo con vos, el ser reconocido y agradecido habla bien de él”.

Luego Massa explicó: “Así como tengo 400 cosas para marcarle, una cosa que tildé fue su gesto, algo humanamente interesante de él. Y tenés que anotarlo en tu haber. Siempre te van a decir que sos massista, mileista, larretista. Y eso es porque esta idea de la sociedad dividida hace que si vos tratás bien a alguien que a mí no me gusta, yo tenga la necesidad de etiquetarte para criticarte”.

Por otra parte, el ministro y candidato respondió a las recientes declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien sostuvo que fueron “sus mentiras” las que le hicieron “daño a su gobierno” . Además, remató que el “daño más grande” de su administración fue “ir a entregarle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional”.

“Si hay algo que le hizo daño a sus gobiernos fueron sus mentiras, fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar el Impuesto a las Ganancias y les cobró el doble”, le reprochó Massa ante la consulta de Fantino.

Además, valoró que si “el Senado aprueba el jueves la ley” para la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, va a poder decir que en un eventual gobierno suyo “ningún trabajador va a pagar” ese gravamen.

En cuanto al primer debate presidencial que se llevará adelante el próximo domingo, Massa aseguró que va a haber “mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo nuevo que le dé un motivo para elegir” a su candidato. “Puede ser para nosotros una posibilidad de seguir recuperando votos”, ponderó. Asimismo adelantó: “El domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan: en materia económica y en materia educativa”, que son los ejes del debate.

Por otra parte, dijo que está confiado en llegar a un ballottage aunque “todas las encuestas” marcan un eventual mano a mano entre Bullrich y Milei, y advirtió que a veces los sondeos preelectorales “también fallan”.

“Ya están todos planteando cuál es el escenario en el que podría haber ballottage, nosotros vamos a poner todo para ganar en primera vuelta, me estoy rompiendo el alma en la campaña”, cerró.

