Sabina Frederic volvió a cruzar a Sergio Berni y remarcó: “El Presidente me respalda a mí”

Tras varias fricciones en la relación entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su homólogo bonaerense, Sergio Berni, la funcionaria volvió a apuntar contra el “egocentrismo” de su par en la provincia de Buenos Aires y destacó el apoyo de Alberto Fernández. “El Presidente me respalda a mí, es quien me eligió para ser ministra y ratifica contantemente esa decisión”, sentenció en diálogo con Radio 10.

Tras el el hallazgo de M. y la detención de Carlos Savanz, Berni criticó fuertemente a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y al secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, con quien mantuvo un fuerte intercambio. “Le dije que su hipocresía y su inoperancia, de él y su ministra [por Frederic y Villalba] le hacía muy mal a la provincia de Buenos Aires”, había señalado Berni sobre el encuentro.

“Estuvimos 24 horas buscando abajo de las baldosas y nos dejaron solos”, fue otra de la críticas que Berni realizó contra el ministerio de Seguridad días atrás, luego del hallazgo de M.

“Lo importante es que encontramos a la niña, el resto son cosas secundarias”, destacó al respecto Frederic. “No creo que sea un problema [de Berni] conmigo sino mayúsculo (...) Acá hay una cuestión que no tiene que ver con un proyecto, sino con funcionarios que tienen un egocentrismo que no les permite ver la institucionalidad”, consideró Frederic.

“Nosotros los funcionarios tenemos que garantizar el funcionamiento de las instituciones para resolverles los problemas a la gente, lo otro es egocentrismo, sobre todo no siendo funcionarios electos”, remarcó la ministra luego de resaltar que prefería “dar vuelta la página” para seguir adelanta. “Seguimos dándole entidad a lo que no es importante, esto se parece a una telenovela”, criticó.

Por otro lado, al ser consultada sobre si en algún momento se había barajado la posibilidad de la renuncia del ministro bonaerense Frederic respondió: “Hay una decisión del gobernador de tener a Sergio Berni como ministro y con esas diferencias nosotros trabajamos y avanzamos”.

Axel Kicillof se reunió ayer con su ministro de Seguridad en la Casa de Gobierno de La Plata, y pese a las diversas especulaciones políticas que se suscitaron al respecto, luego de las declaraciones del funcionario, Berni quedó confirmado en su cargo.

“Berni sigue en el cargo. En la reunión se repasó el operativo que concluyó con la aparición de la nena. Y luego se repasó la gestión”, dijeron en la Casa de Gobierno provincial a LA NACION. Sin embargo, en el ministerio de Seguridad provincial informaron que la reunión estaba pautada antes del exabrupto de Berni hacia Frederic y Villalba.

LA NACION