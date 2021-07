Sabrina Ajmechet reveló qué la une a Patricia Bullrich y cómo se conocieron

Sabrina Ajmechet es la candidata de Patricia Bullrich para la lista porteña de María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio. La politóloga tiene una postura muy crítica del Gobierno, visión que plasmó en la última entrevista que concedió a La Once Diez / Radio de la Ciudad. “Yo tengo una posición muy clara: a mí el gobierno de Alberto Fernández me parece el peor gobierno argentino desde la restauración democrática hasta aquí. Yo no tengo demasiados dobleces. El hecho de que hoy sea candidata no cambia mi opinión de lo que es este horrible gobierno”.

Según manifestó, el kirchnerismo “no le da un lugar legítimo a la representación de la oposición”. Además, consideró que “hay una relación bastante directa entre una Argentina con más de 50% de pobreza y una calidad institucional frágil”, y profundizó su pensamiento al decir que “las sociedades de clase media en general están acompañadas por instituciones fuertes”. “Hoy somos un país profundamente desigual y en este enorme desafío de revertir eso nos enfrentamos con voluntades de poder que quieren pretender que las mayorías sean el todo”, lanzó Ajmechet.

Su candidatura y su lugar en Juntos por el Cambio

Fue Patricia Bullrich quien la eligió para ocupar el séptimo lugar de la lista. “Impulso la candidatura a diputada nacional de Sabrina, una joven académica con experiencia y una mirada transformadora para reconstruir esperanza y porvenir”, dijo la presidenta del PRO al anunciar la candidatura de esta mujer, que es doctora en Historia y conduce un programa en CNN Radio. Además, fue columnista en LA NACION, Clarín y Perfil.

De esta manera, al referirse a su vínculo con la exministra de Seguridad, Ajmechet contó: “En realidad, mi relación personal es con Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich, con quien durante muchísimos años compartimos la comisión directiva del Club Político Argentino. A través de él y de algunos jóvenes conocí a Patricia y participé junto a ella durante todo el año pasado en un ejercicio que hizo Patricia que para mí fue fascinante y que tuvo que ver con Zooms con toda la militancia del partido, donde participaron dirigentes y militantes de base, donde se debatieron ideas y la identidad del PRO. En ese momento me acerqué al espacio”. Y resaltó: “Patricia fue una persona súper generosa conmigo siempre. Me incluyó en lugares sin esa práctica tan habitual en la política de convertirme en una militante de ella”.

Por ello, contó que sintió que “lo natural” ante la propuesta de Bullrich de ser precandidata fue aceptar. De todos modos, reconoció estar “en un estado de pánico” ante el desafío, y celebró. “Mucha gente está contenta creyendo que tengo cosas para aportar y yo espero hacerlo bien”.

Por otro lado, especificó que su identificación no es con el PRO sino con el conjunto de partidos que integran el espacio Juntos por el Cambio: “Ella siempre supo y sabe ahora que me convocó que mi identificación es con Juntos por el Cambio y creo que lo que compartimos es la esperanza de construir una Argentina que necesita un cambio profundo”. Más allá de esto, y al hablar acerca de su cercanía con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, aclaró: “Yo no estoy afiliada a ninguno de los tres, y si vos me preguntás qué me siento, mi respuesta va a ser siempre de Juntos por el Cambio; yo creo que hace a todos los partidos que lo componen mucho mejores que lo que son solos”.

Sumado a esto, contó que su ”primera experiencia política ni siquiera fue durante el gobierno de Mauricio Macri sino a partir de la finalización del gobierno de Cambiemos”. Y profundizó su postura: “Se armó el año pasado un grupo, que a mí me fascina, de jóvenes del PRO, del radicalismo y de la Coalición Cívica que tienen una visión sobre la Argentina que hay que construir, sobre los valores que hay que aportar y sobre lo que necesita la ciudadanía, que a mí me han inspirado”.

En la entrevista radial, Ajmechet también puntualizó sobre los temas en los que le gustaría trabajar si es electa legisladora, centró su preocupación en la cuestión de la educación y cuestionó el cierre de escuelas durante la pandemia: “Pasaron los meses, abrieran muchas cosas y, sin embargo, no se hablara ni siquiera de la posibilidad de abrir las escuelas de nuevo”. Para ella, como consecuencia de esto “hay muchísimos niños que hoy siguen sin ir al colegio”, “hay chicos de 9 o 10 años que no leen de corrido” y “una parte importantísima de la sociedad argentina no terminó el colegio secundario; eso está invisibilizado”.

La precandidata analizó, entonces, los daños que produjo la pandemia: “El año pasado tuvimos que generar un nuevo sentido común porque la mayoría de la ciudadanía, por miedo, lo único que quería era cuidar a sus hijos y no importaba demasiado qué le estaba sucediendo psicológicamente a esos niños y qué importancia iba a tener el aprendizaje no adquirido. No importaban muchas cosas que también tienen que ver con la salud”.

