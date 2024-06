San Isidro: escala la pelea entre Lanús y Posse por una denuncia contra el intendente por un aumento de tasas

Escuchar

La pelea política y las acusaciones entre el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y su antecesor en el cargo, Gustavo Posse, sumaron un nuevo capítulo luego de las críticas del jefe comunal por el estado de los hospitales municipales, de las que dio cuenta LA NACION. El bloque de concejales possista denunció en la Justicia a Lanús por haber cobrado un aumento de tasas antes de que se entrara en vigencia la autorización para hacerlo.

Los ocho ediles que responden a Posse (nucleados en el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto) hicieron una denuncia penal en la que cuestionaron el cobro de tasas con un aumento de 25% que, según indicaron, no es legal porque el municipio lo percibió desde el 1º de Mayo, pero el decreto con la autorización para aplicarlo es del día 23, por lo que se instrumentó de forma retroactiva.

“El 23 de mayo pasado, mediante un decreto municipal, nuestro señor intendente autorizó un aumento del 25% de varias tasas municipales. Lo grave, además de contradecirse con sus promesas de campaña y sus propios proyectos de eliminación de tasas municipales, es que ese aumento se empezó a cobrar desde el 1° de Mayo, violando el principio de derecho tributario que prohíbe la retroactividad de las leyes impositivas que perjudiquen a alguna de las partes ”, explicó el concejal possista Walter Pérez en una publicación vía redes sociales. La situación derivó en una presentación judicial contra el intendente Lanús.

El Hospital Central de San Isidro es parte de la pelea entre el intendente y su antecesor Ricardo Pristupluk

Las tasas que se cobraron con aumento son once : Derechos por Publicidad; Derechos de Oficina; Derecho por Uso de Playas y Riberas; Derechos por Ocupación o Uso de Espacios Públicos; Derecho a los Espectáculos Públicos; Derecho de Cementerio; Tasas por Servicios Varios; Derechos de Fondeadero; Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y afines; Tasa por Servicios de Gestión de Residuos Obra, Áridos y Afines, y Tasa por Gestión de Residuos a Grandes Generadores. No se incluyen en el cobro cuestionado la Tasa por Servicios Generales ni la de Inspección a Comercios.

Fuentes municipales admitieron que cobraron indebidamente con el aumento puesto en cuestión y señalaron que devolverán el dinero. “En la última actualización de tasas municipales del mes de mayo, se produjo un error involuntario en la aplicación del incremento de ciertas tasas y derechos por trámites administrativos que no fueron debidamente autorizadas en el decreto correspondiente”, indicaron desde la intendencia.

“Desde que se detectó el error, hemos iniciado un procedimiento administrativo para identificar a los contribuyentes y devolverles los importes que fueron abonados erróneamente. Esta devolución se realizará en forma automática en la cuenta corriente de los contribuyentes o mediante una transferencia directa a las personas que fueron afectadas”, prometieron desde la comuna. Calcularon que fueron afectados “800 contribuyentes” y que el pago “representa el 0,13% sobre el total de ingresos”. Evaluaron que el monto a reintegrar es de “unos 15,2 millones de pesos”.

Gustavo Posse y Ramón Lanús, en el cambio de mando de diciembre pasado

En los últimos días, la disputa entre Lanús y Posse se tensó con acusaciones del intendente contra la gestión anterior por el estado de los hospitales municipales. En abril, el jefe comunal actual había denunciado a funcionarios del possismo como el exsecretario de Salud Juan Viaggio por una presunta sobrefacturación en la compra de alimentos para el Hospital Materno Infantil y el Hospital Ciudad de Boulogne, con un perjuicio de unos $262 millones para las arcas municipales en 2023. También denunció posibles sobreprecios en la compra de guantes para los centros de salud durante la gestión de Posse.

La bancada del exintendente buscó realizar el martes una sesión extraordinaria, pero solo asistieron sus ocho integrantes, por lo que la falta de acompañamiento del resto de los bloques frustró la sesión por falta de quorum. No obstante, este miércoles se realizaba en el Concejo una sesión ordinaria en la que el aumento de tasas se puso en debate, con algunos proyectos que se intentarían aprobar sobre tablas. “Hoy había sesión. Ellos [por el possismo] tenían intención de instalar el tema”, sostuvo una fuente local al referirse a la ausencia del resto de los bloques en la sesión extraordinaria del martes.

Lanús cuenta con cinco concejales que le responden, por lo que está en una situación minoritaria en un cuerpo de 24 bancas y usualmente necesita acuerdos con la bancada possista. Lanús venció en la interna de Juntos por el Cambio a Macarena Posse, hija del exintendente y actual concejala, y luego ganó las elecciones generales, para cortar, así, 40 años consecutivos de gobierno de los Posse (Melchor, primero, y su hijo Gustavo, después).

En la sesión de este miércoles, algunos concejales presentaron proyectos sobre el aumento de tasas cuestionado. Uno de ellos lo firmaron los ediles de Unión por la Patria Federico Meca y Estefanía Rivadulla Moulin, que piden que el municipio informe el monto que se cobró de más, el “monto de intereses que se va a devolver por lo cobrado ilegalmente”, la “fecha exacta de devolución”, qué medidas tomarán y cuál fue el error cometido.