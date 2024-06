Movilidad jubilatoria: la oposición sumó presión para que el Gobierno pague una deuda de US$2500 millones a las provincias

Escuchar

CÓRDOBA.– El cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria que logró media sanción en Diputados incluye un punto sensible que hace a la relación entre la Nación y las provincias. Se trata del pago de las deudas que mantiene la Anses con las 13 cajas previsionales no transferidas. Aunque estos giros existen por ley, desde la asunción de la actual administración no se están cumpliendo. Hay demandas judiciales presentadas por los gobernadores, pero el argumento de la Casa Rosada es que se están auditando los números. La nueva imposición votada ayer por los diputados sumaría un elemento de presión para la gestión de Javier Milei.

Por ley se estableció que la Anses debe pagarle a las cajas provinciales no transferidas el mismo monto que usaría si esos jubilados fueran nacionales. La deuda global se estima en unos US$2500 millones, aunque el cálculo se complica porque, según pudo confirmar LA NACION, está atrasado todo el proceso de simulación. Pero, por otro lado, si se tiene en cuenta que las provincias le deben al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alrededor de US$1800 millones, el impacto global para las arcas nacionales rondaría los US$700 millones .

La solución –coinciden los especialistas– es relativamente fácil. “Hay que empezar por poner arriba de la mesa las dos cosas y hacer acuerdos; conviene a todos”, explican desde una de las partes. Por supuesto, la clave es la existencia de voluntad política.

A fines de marzo, las deudas con las cajas provinciales de Nación abrieron un nuevo conflicto con los gobernadores. Fue cuando se eliminaron por DNU los giros que la Anses les realizaba. En reuniones posteriores, la promesa de la Casa Rosada había sido retomar el flujo y pagar el stock con un bono. Nada de eso sucedió.

De los 13 casos, hay algunos en los que es mayor la deuda de las provincias que la de Anses. Según las estimaciones de expertos consultados por este diario, sería la situación de Buenos Aires, Misiones, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Coinciden los distritos con los de algunos gobernadores con relación tensa con Milei, como el bonaerense Axel Kicillof (Buenos Aires le adeuda unos US$243 millones al FGS) y el fueguino Gustavo Melella (la isla debe US$5 millones al Fondo). Con Ignacio Torres, de Chubut, se había avanzado en un acuerdo para cancelar la deuda de la Anses (alrededor de US$8 millones) pero desde Economía se bajó el pulgar y lo que terminó haciéndose fue una refinanciación de lo que la Provincia le debe al FGS.

En el caso del santacruceño Claudio Vidal, esta semana fue elogiado por el ministro Luis Caputo por haber cancelado una deuda de $23.304.571.315 con Nación. “Un cambio de época”, dijo Caputo en sus redes. A favor de Anses, en este caso, hay unos US$2 millones. Misiones adeuda al FGS alrededor de US$5 millones. La Rosada intensificó en los últimos meses las negociaciones con Hugo Passalacqua, interesada en tener el apoyo de sus senadores a la ley de Bases.

Los diputados aprobaron que las deudas con las cajas no transferidas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses impuestos como el del cheque, PAIS e IVA. Es decir, por ley, esos fondos ya están en manos del organismo.

La mayor acreedora es Córdoba, que ya tiene una demanda en la Corte Suprema, presentada por el exgobernador Juan Schiaretti. Tiene por cobrar unos US$300 millones y debe al FGS alrededor de US$38 millones. Le siguen Santa Fe, que no tiene deuda con el FGS y es acreedora de unos FSG por cerca de US$290 millones ; Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio también fue a la Justicia (le deben unos US$170 millones y adeuda alrededor de US$7 millones). Se trata de gobernadores con los que Nación viene negociando intensamente apoyos en el Congreso.

La Anses también debe pagarle a Corrientes unos US$138 millones (adeuda unos US$3 millones al FGS), a Neuquén cerca de US$130 millones (también debe US$3 millones al Fondo); a Chaco unos US$88 millones (su deuda es de US$14 millones). Para con Formosa y La Pampa –que no tienen deuda con el FGS– el pendiente de cancelar son US$74 millones y US$43 millones , aproximadamente.