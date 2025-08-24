Santa Cruz: detuvieron a cuatro personas vinculadas a la Uocra tras el ataque a un empresario que está en coma

EL CALAFATE.- A casi dos semanas del violento ataque que dejó en grave estado al contratista de la construcción Fabio Cattani, la Justicia provincial detuvo a cuatro sospechosos vinculados al gremio de la Uocra, mientras que el empresario de 56 años se encuentra en estado grave, con coma inducido y en terapia intensiva.

Los cuatro detenidos son Carlos Tapia, Óscar Aranda -alias “Cachumba”-, “Neri” y Fabián Hernández. Según informaron fuentes judiciales, de los domicilios de los imputados se secuestraron prendas de vestir, una réplica de una pistola semiautomática, varias vainas servidas, un cuchillo de grandes dimensiones y los teléfonos celulares de los cuatro.

El 11 de agosto pasado, en Puerto Deseado, localidad portuaria ubicada a mas de 700 kilómetros al norte de Río Gallegos, Cattani sufrió el ataque de entre 30 y 40 personas mientras se encontraba trabajando en la construcción de una sede del sindicato judicial de esa localidad.

Como consecuencia de la golpiza, Cattani quedó en un estado que se fue agravando con las horas: perdió el bazo y un testículo, sufrió ocho fracturas costales, lesiones torácicas y pulmonares, politraumatismos y una descompensación cardíaca que lo mantiene internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia en estado crítico, en coma inducido y con pronóstico reservado.

Por la gravedad del cuadro, el hombre fue derivado al hospital de alta complejidad de Caleta Olivia, ciudad ubicada a 215 kilómetros de Puerto Deseado. Desde allí, allegados a la familia confirmaron a LA NACION que al grave cuadro ahora se sumó una neumonía.

Desde la familia también cuestionaron la demora en la instrucción de la causa, pese a que existía una denuncia penal realizada por la esposa de Cattani, quien pudo escuchar los detalles del ataque de boca de su marido, antes de caer en coma.

“Posterior a la operación, Fabio estuvo consciente, inclusive, se lo pasó a sala común, donde volvió a relatarme los hechos sucedidos. Luego, los profesionales médicos debieron colocarlo en coma inducido, en terapia intensiva, con pronóstico reservado”, detalló su esposa, Sonia Montes en la denuncia presentada en sede policial.

Finalmente ayer, con ciertas demoras en la causa, dado que el juzgado de Puerto Deseado se encontraba vacante y debía ser subrogado por la hermana de un presunto imputado en la causa que se excusó, se designó a cargo de la instrucción al juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Caleta Olivia.

Según consta en la causa, fue Franco Moreyra -delegado del gremio- quien al llegar al lugar dio la orden: “A Cattani hay que matarlo”. Tras esa instrucción, la víctima fue rodeada y golpeada hasta quedar inconsciente. Mientras Moreyra deslindó responsabilidades en el hecho, desde la Uocra nacional repudiaron el hecho protagonizado por gente de su propio sector.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para tomarles declaración indagatoria bajo la acusación de tentativa de homicidio agravado, en tanto que la familia de la víctima reclama garantías de protección y avances concretos en la investigación.