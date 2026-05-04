Karina Milei llegó a Diputados para reunirse con Martín Menem en medio de un fuerte operativo de seguridad

En medio de un fuerte operativo de seguridad y con total hermetismo, Karina Milei llegó este lunes a la Cámara de Diputados para reunirse con el presidente del cuerpo, Martín Menem.

La secretaria general de la Presidencia ingresó al Palacio Legislativo por la Avenida Rivadavia sin mantener ningún contacto con la prensa. Fue recibida en la puerta por Sharif Menem, sobrino de Martín y director de la Secretaría Privada de la Presidencia.

La custodia Karina Milei bloqueó el acceso a la entrada principal de Presidencia y a la escalera central, e incluso dispuso vallados improvisados con sogas para limitar el movimiento en el sector.

La visita se produce en un contexto político sensible para el Gobierno, tras nuevas revelaciones en la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protegido de la secretaria General. Según se conoció en las últimas horas, el funcionario habría invertido US$245.000 en refacciones de una de las propiedades que adquirió desde que asumió en la función pública, con pagos realizados en efectivo, sin factura.

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con la función pública. En la causa figuran la compra de inmuebles sin desprenderse de los que ya poseía -operaciones que, según trascendió, habrían sido financiadas con préstamos y esquemas de pago diferido a jubiladas y policías-, así como viajes realizados con su familia y la forma en que fueron costeados.

Pese a las denuncias, tanto el presidente Javier Milei como su hermana Karina ratificaron al funcionario en su cargo. El respaldo quedó escenificado la semana pasada, cuando ambos asistieron al Congreso para escuchar su informe de gestión.

En ese contexto, la presencia de Karina Milei en Diputados es leída en clave política. En la Cámara baja, la oposición ya advirtió que, ante la falta de respuestas sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, podría avanzar con una interpelación seguida de una moción de censura que desplace a Adorni de su cargo. Así lo planteó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que mantiene un canal de diálogo con Menem.

“Nosotros vamos a trabajar para tener las instancias que la Constitución prevé para que pueda haber una persona con confianza del Congreso para que ocupe el lugar de Adorni”, dijo Martínez durante la última sesión. No obstante, la oposición todavía no cuenta con el respaldo suficiente para avanzar en este sentido.

Por ahora, el contenido del encuentro entre Karina Milei y Menem se mantiene bajo reserva. Fuentes oficiales indicaron solo indicaron a este medio que la funcionaria llegó “para reunirse con diputados”.

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