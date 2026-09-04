Santa Fe: en menos de 24 horas trasladaron 380 detenidos al nuevo penal de Recreo

A menos de 24 horas de su inauguración, unos 380 detenidos fueron trasladados este viernes a la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, en el departamento Capital de la provincia de Santa Fe.

El penal había sido puesto en funcionamiento el jueves último por el gobernador Maximiliano Pullaro, y es una colonia penal que cuenta con una capacidad total de 891 plazas (475 celdas), divididas en “dos mini penales para hombres (640 plazas) y uno para mujeres (251)”, informó la Gobernación en un comunicado.

La unidad demandó al Estado provincial una inversión de 80 millones de dólares.

Traslado de presos a Recreo

Los detenidos que fueron trasladados allí se encontraban alojados en dependencias de diferentes comisarías como “la Sub Segunda, la 10°, la 7°, la 9°, la 27°.

Pullaro, al encabezar el acto

Este nuevo complejo, que permitirá descomprimir las comisarías de la región, forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la administración provincial y prevé más de 7.000 plazas carcelarias.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán “ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención”, lo que repercutirá en “mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando”.

Durante la inauguración de la nueva unidad penal, Pullaro había señalado que los santafesinos estaban “hartos que desde las cárceles controlen la calle y que a esta provincia la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado ‘la provincia del narcotráfico’”.

“Cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”, afirmó.

Manifestó “no sentir vergüenza” de dar el debate necesario para “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”, al convocar a “combatir ideológicamente y con datos concretos a ese garantismo bobo que pretende debatir en Santa Fe la política pública de seguridad”.

El traslado de presos a Recreo

Pullaro, exministro de Seguridad de la gestión de Miguel Lifschitz, destacó que la unidad penitenciaria inaugurada “es la cárcel más moderna que hay en Argentina, con los muros, las rejas, el personal y la tecnología necesarias para permitirnos tener mejores niveles de seguridad”.

También señaló que su plan de seguridad “no llega hasta acá” sino que el objetivo es que Santa Fe “sea la provincia más segura del país”.