El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió esta mañana las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien dijo ayer en un acto junto al presidente Alberto Fernández que "los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo".

"Alberto y Cristina son quienes conducen y está bien lo que dijo la vicepresidenta ayer, que si hay funcionarios, funcionarios, ministros, ministras, diputados, senadores que no están a la altura de la circunstancia para defender a los argentinos y las argentinas, que se busquen otro laburo. Está perfecto. Porque es lo que dice siempre el Presidente", dijo Cafiero, al participar esta mañana, de un encuentro virtual organizado por el Frente Patria Grande.

Los cuestionamientos de la vicepresidenta en un acto ayer giraron en torno a sus denuncias de lawfare pero hicieron eco y demostraron la tensión que se vive en el oficialismo.

En la charla con militantes, Cafiero agregó: "Ellos son los que van a seguir, Alberto y Cristina van a seguir, los funcionarios estamos de paso. Y está bien. Y tiene que ser así", agregó el jefe de Gabinete. "Y no tiene que ver con una ruptura del orden del Frente de Todos ni de los equilibrios políticos. Eso es mentira", completó.

El diputado cristinista Eduardo Valdés también se sumó a la estrategia de renovar el gabinete y en conversación con radio Mitre esta mañana dijo: "Debería haber cambios para oxigenar el gabinete". "Yo creo que Alberto lo está pensando", agregó.

Además, Cafiero destacó que "ayer se vio una fortaleza en el acto" del Frente de Todos de La Plata. "Hay que destacar esa unidad en la diversidad que logra una apoyatura popular mayoritaria. No hay que perder de vista que el gran acierto del año pasado fue haber logrado esa unidad. Fue fundamental, no sólo para ganar la elección, sino para cambiar el rumbo de la Argentina", destacó.

En lo que respecta a la fórmula presidencial, el jefe de Gabinete desmintió las tensiones: "Se hizo una novela sobre si Cristina y Alberto y hablaban. Han perdido la creatividad, siempre nos atacan por el mismo lado. Nosotros tenemos que reafirmar el cambio de prioridades que establecieron Alberto y Cristina que son quienes conducen"

Diversidad en la coalición

En su exposición, admitió que dentro del Frente de Todos "cada uno tiene su agenda" y sostuvo que "es parte de la construcción política de cada espacio".

Dentro de la diversidad de la coalición política, Cafiero destacó el momento de campaña donde surgió la fórmula vencedora: "Fue una construcción política en momentos de muchas dificultades porque había muchos dirigentes con trayectorias distintas, con muchas cicatrices distintas de peleas que había que deponerlas porque la Argentina estaba sufriendo".

Dentro de los logros en el año de gestión, el jefe de Gabinete destacó el rol del Ministerio de Salud: "Recuperar el Estado no era solo recuperar ministerios, era diseñar herramientas de política pública. Cuando llegamos, el Ministerio de Salud había perdido el 25% de su presupuesto".

Y reconoció que quedaban muchas promesas de campaña por cumplir: "Muchas cosas no se pudieron hacer. No tenemos que tener ni vergüenza ni una excesiva autocrítica. Tenemos que reconocer que todavía hay logros que no pudimos sacar adelante pero que vamos a sacar".

