Santiago Cafiero contestó las críticas de Máximo Kirchner y Juan Grabois al Presidente

escuchar

El canciller, Santiago Cafiero, una de las personas más cercanas al presidente Alberto Fernández, pidió hoy que se eviten las críticas y ataques verbales al mandatario por parte de otros referentes de la coalición de gobierno, y para graficar el pedido de unidad, ejemplificó: “ Nosotros tenemos que ser como los gatos, que parezca que nos estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo” .

En una entrevista en Radio con vos, ante la consulta sobre las recientes críticas de Máximo Kirchner y Juan Grabois al Presidente, respondió: “Serán posiciones de cada compañero. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el debate y si hay propuestas que se evalúen, que se traigan a la mesa. Me parece que cualquier tipo de descalificativo con respecto a algún compañero o compañera hoy lo único que hace es facilitarle las cosas a la derecha, me parece que eso no lo tenemos que permitir, los descalificativos lo único que hacen es ser funcionales a la derecha”.

“El peronismo tiene que estar unido, aun con sus diversidades, aun con sus diferencias, tiene que encontrar la unidad”, sumó el exjefe de Gabinete de Fernández.

Durante la entrevista radial, Cafiero también habló sobre la posibilidad de que Fernández busque su reelección: “Yo creo que Alberto es el mejor candidato del peronismo porque es quien puso a la Argentina de pie después del 2019 donde el macrismo nos dejó de rodillas. Sin pandemia, sin guerra ya había destrucción de empleo, de Pymes, del aparato productivo de la Argentina, mega endeudamiento y default”.

“[Alberto Fernández] Se comprometió a poner la Argentina de pie y así lo ha hecho, a pesar de todas las adversidades. Estamos saliendo adelante y la economía argentina sigue creciendo. Esos son los principales atributos que tiene el Presidente para decir que este es el camino adecuado. En los últimos 4 días, el presidente inauguró más edificios universitarios que Macri en 4 años ”, aseguró Cafiero.

También tuvo palabras para Cristina Kirchner, enfrentada con su compañero de fórmula, y sobre el planteo de que la vicepresidenta está proscrita por un fallo en primera instancia, analizó: “El debate es un debate político, no es un debate jurídico. Lo que emanó como parte de las acciones a llevar adelante para vencer la proscripción de Cristina es una acción política donde con claridad el peronismo demuestre que no está dispuesto a que ningún compañero, ninguna compañera, y mucho menos Cristina Kirchner esté proscrita en la Argentina”. Es una contestación política a una sentencia injusta, a una condena injusta, absolutamente injustificada.

“ Nosotros seguimos sosteniendo a rajatabla la inocencia de nuestra compañera y parte de esta condena amañada provoca la proscripción de Cristina. Es una proscripción política, proscripción que está instalada en lo político. La sentencia hoy lo que le determinó es una proscripción, bueno, es una proscripción política ¿Qué es lo que se está buscando, proscribir una figura política como la de Cristina? Bueno, el peronismo no lo va a permitir, las demás discusiones son técnicas o jurídicas”.

Sobre la ausencia del presidente en los actos para el próximo 24 de marzo, Cafiero justificó: “El Presidente tiene un compromiso, no es una cumbre, es la cumbre Iberoamericana, van a estar todos los presidentes y es en República Dominicana este año. La fecha estaba puesta desde el año pasado. Por supuesto que es una fecha sumamente relevante para nosotros, para la Argentina y también en cuanto a la política exterior, es una fecha que nos lleva a hacer un ejercicio justo de memoria y de memoria activa y de reflexión. Vamos a estar haciendo ese ejercicio a la distancia porque tiene comprometida esta actividad donde nosotros no ponemos la fecha”.

LA NACION