“Inimaginable”. Para Cafiero, la Corte no fallará a favor de la Ciudad por las clases

En las últimas horas, los cruces entre la Ciudad y la Nación por la suspensión de la presencialidad en las clases redoblaron la apuesta. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que “la idea de que las clases se cierran es errónea y manipulada por los medios” y que es la oposición la que vuelve funcional a este concepto. “Le sirve”, fustigó.

Cafiero reiteró que desde todos los sectores “se quiere la presencialidad” en las escuelas, pero advirtió que la decisión de suspenderla durante 15 días obedece a que se está ante “un récord de contagios” de coronavirus en el AMBA. “Las clases continúan, pero por estos 15 días serán de forma virtual para bajar la circulación de personas, bajar los contagios y darle un respiro al sistema de salud que está al límite”, enfatizó en declaraciones a Radio La Red.

“Hay que bajar la circulación de personas”, reiteró Cafiero al ser consultado sobre las críticas de la oposición de que no hay basamento científico para sostener que la “movida en torno a la educación” genera mayores contagios. “Naturalmente que no se reemplaza la presencialidad, pero durante todo el año pasado se pudieron dictar clases de modo virtual. Por eso no es que las clases se cierran”, agregó.

Alcance de la medida

Sobre el alcance de la medida y su posible continuidad después del 30 de abril, el jefe de Gabinete precisó que el panorama es distinto al año pasado. Sin embargo, destacó que lo que necesita el Gobierno es tiempo para vacunar a los mayores de 70 años. “Nosotros pedimos tiempo a la sociedad el año pasado para fortalecer el sistema de salud y podemos rendir cuentas. Ahora estamos pidiendo nuevamente tiempo para vacunar a los mayores de 70, que son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Estamos pidiendo que nos ayuden a bajar la circulación para poder vacunar”.

Sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada por Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cafiero expresó que es “inimaginable” una solución favorable al planteo de la Ciudad. “Por eso me parece que el jefe de Gobierno de la Ciudad está politizando una situación que creo que no agrega nada, angustia más a los angustiados y enoja más a los enojados”, aseguró.

Cafiero consideró que el planteo de la Ciudad “tiene que ver más con una lectura electoral y política que con algo fáctico y real”. Según Cafiero, “el jefe la oposición es Mauricio Macri”, y él “es el que va manejando el ritmo” y agregó que así piensa que lo hizo cuando antes de la reunión entre Rodríguez Larreta y Fernández escribió un tuit.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project