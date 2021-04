Sin clases. Soledad Acuña: “Hay una demanda muy fuerte de las familias sobre lo que les pasa a sus hijos”

A la espera de la decisión de la Corte Suprema que ahora debe intervenir en el conflicto por las clases, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, expresó en declaraciones radiales que entiende que el máximo tribunal “no tiene plazos”, pero que también en este momento “hay una demanda muy fuerte de las familias sobre lo que les pasa a sus hijos” y esa situación “amerita decisiones”.

“La Corte no tiene plazos, pero hay una medida cautelar y una demanda tan fuerte, que fue la reacción de las familias, que me parece que eso también los jueces lo escuchan y entienden la gravedad de la situación que amerita decisiones apresuradas”, completó Acuña en declaraciones al programa Foja Cero que se emite en La Red.

Qué pasó

Tal como publicó LA NACION, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema de Justicia deberá intervenir en la causa iniciada anteayer por la ciudad de Buenos Aires, en donde se pidió que se declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el AMBA.

La ministra sostuvo que se tendrían que haber evaluado varios escenarios y datos antes de tomar la medida. Asimismo, la funcionaria señaló que se dan más contagios dentro del rango etario de 16 años en adelante.

“Es una interpretación, ver los datos que uno quiere para tomar la decisión que tomó”, lanzó la ministra sobre la medida del Ejecutivo. La ministra apuntó, además, contra la educación remota que según sostuvo, “dejó afuera” a muchos chicos.

“Si los contagios se dan más entre los chicos de 16 para arriba por qué no se toman medidas con ese grupo y no con los de 7 años”, cuestionó Acuña. Y al respecto concluyó: “Lo que queremos despejar es que no se usen argumentos que no son ciertos”.

