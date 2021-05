Santiago Cafiero: “Necesitamos más control que testeos”

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dio precisiones sobre el DNU que se publicará mañana y que restringe fuertemente la circulación, en un intento de contener la segunda ola de contagios de coronavirus. Consideró que los controles son más necesarios que los testeos.

En una entrevista en TN, el funcionario explicó que el DNU fija “parámetros objetivos” para que cada zona tome “las medidas de cuidado, de restricción de circulación y actividades según la situación epidemiológica”, y dijo que a partir del “sábado hasta el otro domingo se reducirá fuerte la circulación para bajar la curva de contagios de esta segunda ola”.

“El Presidente toma las decisiones con un método calcado, primero con los informes del ministerio de Salud, luego hace reunión con los expertos y finalmente busca el consenso político, porque adherir a medidas que después no se controlan, no resuelve nada, y es lo que sucedió en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Esas son las peores medidas. Necesitamos que haya un control concreto por parte de las jurisdicciones”, dijo, y agregó: “La segunda ola nos esta golpeando de un modo muy duro, no hay espacio para hacer política con la pandemia”.

Sobre el cuestionamiento al número de testeos que realiza el país (promedio 90.000 diarios), el jefe de Gabinete aseguró que no son insuficientes y que lo que se necesita son mayores controles para el cumplimiento de las medidas. “Consideramos que tiene que haber más controles para que se cumplan las medidas. Necesitamos más control y fiscalización que testeos, eso es más efectivo. Los testeos no son más que un termómetro. Necesitamos medidas que bajen la circulación”, dijo, y puntualizó en “la voluntariedad” del testeo. “Se testea al que se acerca o tiene síntomas, no se puede hacer un testeo masivo, no está ocurriendo de ese modo”, dijo.

Respecto al calendario de vacunación, dijo que el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo con la compra de vacunas. “Compramos 65 millones de vacunas y claramente no cumplieron con las entregas”, dijo Cafiero. “Es cierto, todavía faltan muchas, pero vemos con optimismo lo que pasa en el hemisferio norte, que a medida que se vacunan, la curva baja. Hoy, el 72,5% de los mayores de 60 años ya recibieron al menos una dosis, nos hubiera gustado llegar a esta cifra antes, pero lamentablemente la provisión es la que es”.

“Nunca se abandonaron las negociaciones con ningún laboratorio”, dijo, y aseguró que “hay una luz de esperanza significativa”.

LA NACION

