Santiago Cafiero puso en duda la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Unos entregaron los celulares, otros no”

Fue uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández durante la gestión del Frente de Todos. Ocupó la jefatura de Gabinete primero y la Cancillería después. Y hoy, el actual diputado Santiago Cafiero habló por primera vez de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género. “Mientras unos entregan los celulares, otros no”, sostuvo el excanciller en alusión directa a la negativa de Yañez a entregar su teléfono en el plazo determinado por la justicia. Además, contó que Alberto “está muy mal”.

“Hablo con Alberto y está muy mal, fue una denuncia muy fuerte, está tratando de volver a conectar con su hijo. Es una persona que quiero, no es mi amigo, pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que él pueda aclararlo en tribunales ”, expresó Cafiero en diálogo con Laca Stream.

El excanciller ya había aclarado previamente cuando se desató el escándalo tras la denuncia contra Fernández que “estaba en contacto” con el expresidente, pero en esta oportunidad profundizó por primera vez sobre el curso de la causa. “Mientras unos entregan los celulares, otros no. Es muy raro, no sé qué pensar”, admitió el exfuncionario luego que la ex primera dama se negara semanas atrás a entregar su teléfono celular a la Justicia española.

“Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene, a priori lo que yo he visto que se llevaban bien”, expresó Cafiero sobre el vínculo que mantenían Yañez y Fernández. No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la Justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”, resaltó Cafiero.

Y tras ello, marcó: “No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”.

La causa

Sobre el avance de la causa, ayer declaró bajo juramento una mujer misionera que conocía a Yáñez porque hacían juntas “trabajo social”, y aseguró no haber visto al expresidente Alberto Fernández golper a su exmujer, pero dijo que sí la vio a ella con moretones.

Tal como precisó LA NACION, la testigo adjudicó esas marcas a caídas producto del consumo de bebidas alcohólicas, dijo que presenció discusiones verbales de la pareja y contó un episodio de supuesta infidelidad de Yáñez.

Este testimonio es de los últimos antes de que el fiscal -si sigue en la causa- finalice la redacción del pedido de indagatoria del expresidente por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por violencia de género y por el vínculo, y amenazas coactivas

Interna del PJ

En otro tramo de la entrevista, Cafiero se refirió a la interna que afronta el PJ en medio de la disputa por el liderazgo del partido entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Asimismo, analizó el escenario político que afronta el peronismo luego del triunfo electoral de Milei y de cara a los próximos comicios de 2027.

“Sería muy fácil sentarse y decir la culpa fue de tal o el otro, eso queda chico para el grado de responsabilidad que tiene el peronismo para adelante, tanto el espacio de Cristina como el de Quintela tiene el mismo objetivo, que es trazar una estrategia para ganarle a Milei el año que viene y en el 2027″, señaló el diputado.

“El abordaje de Quintela propone trabajar en abrir el espacio para tener una oferta electoral más potente. Y Cristina propone que en este momento, con las extremas derechas en la región se las aborda no desde el armado ampliado, sino que se las aborda desde un núcleo fuerte y potente que avance sobre eso, coronar un tercio de la elección y después la misma dinámica va a ser la que termine acercando los votos del centro”, distinguió el diputado.

Las declaraciones de Cafiero se dan en plena escalada de tensiones dentro de la interna peronista después que Quintela recurriera a la Justicia federal para intentar frenar el calendario electoral del Partido Justicialista, tras haber sido oficializada por la Junta Electoral partidaria solo la nómina de la expresidenta Cristina Kirchner.

El domingo, la Junta Electoral, que preside el diputado provincial formoseño Armando Cabrera (ligado al gobernador Gildo Insfrán), dio de baja la lista de Quintela por irregularidades en sus avales, entre otros puntos, y dejó en pie solo la de la expresidenta.

Con su recurso judicial, el gobernador de La Rioja sostuvo que no se respondieron sus planteos sobre “manifiesta violación de la cadena de custodia” de la documentación en el partido y sobre la “ausencia de canales de diálogo y participación”, entre muchos otros reclamos.

LA NACION