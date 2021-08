Santiago Cafiero sobre el cumpleaños de Elisa Carrió: “Estamos esperando sus disculpas, las de Mario Negri y de Horacio Rodríguez Larreta”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió hoy a la denuncia por el multitudinario festejo de cumpleaños de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en plena cuarentena. “Estamos esperando sus disculpas, las de Mario Negri y las de Horacio Rodríguez Larreta”, lanzó en declaraciones radiales.

Cafiero aludió al evento, del que participaron el jefe de Gobierno porteño y el diputado cordobés, al ser consultado sobre la estrategia electoral del oficialismo luego de la difusión de las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, durante el aislamiento estricto. Al respecto, remarcó que el presidente Alberto Fernández reconoció el “descuido” y “pidió disculpas”. A continuación, comparó el gesto del mandatario con la actitud de los referentes opositores tras la denuncia contra Carrió por incumplimiento del DNU presidencial en un contexto análogo.

“Cuando se tomó registro de que la situación (en Olivos) era incorrecta y había habido un descuido, el Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente. Al Presidente se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella, ni de Negri ni de Larreta”, sentenció el funcionario en diálogo con Radio 10, e insistió: “Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”.

Los cuestionamientos de Cafiero contra la oposición no se detuvieron allí, sino que también cruzó a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, después de que acusara en LN+ al Gobierno de endeudar al país “más rápido que Mauricio Macri”.

“Vidal participó del gobierno de Macri y endeudó a la Provincia en moneda extranjera de un modo tremendo. Dice que nuestra gestión es una que ha endeudado, cuando hicimos una política de desendeudamiento. Por eso reestructuramos la deuda y le ahorramos a la Argentina US$37.700 millones que ellos se habían comprometido a pagar”, replicó.

De esta forma, el jefe de Gabinete reivindicó la gestión del Ejecutivo y afirmó que Fernández “les pidió a los ministros que trabajen el doble” para lograr una recuperación económica de la Argentina tras más de un año y medio de pandemia. “Integramos un frente político donde puede haber matices pero los objetivos son los mismos: recuperar nuestra patria, que haya consumo y volver a los cimientos del peronismo, un modelo de desarrollo con justicia social”, concluyó.

