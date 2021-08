Denunciaron a Elisa Carrió y a Mauricio Macri por violar la cuarentena

El escándalo por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos de la primera dama, cuando estaban prohibidas las reuniones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hizo que se pusiera la lupa y revisara el accionar de referentes políticos a lo largo de los 17 meses de pandemia en la Argentina.

Esto derivó en que, en las últimas horas, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentara una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y la exdiputada Elisa Carrio para que se investigue si incumplieron las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

En el caso de Macri, el letrado toma como base para su presentación un artículo del diario Página 12 que asegura: “Una inspección del Ministerio de Salud bonaerense visitó el domicilio que Macri había declarado en San Isidro para constatar que estuviera cumpliendo el aislamiento de siete días y no lo encontró. Entonces, citó a testigos y labró un acta que dice: ‘Se deja constancia de que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular’. Lo habían llamado previamente por teléfono y no habían recibido respuesta”.

Además, detalla que Macri volvió a incumplir el aislamiento impuesto a las personas que regresaban del exterior al asistir a una entrevista televisiva en el canal Todo Noticias este lunes, cuando ya llevaba ocho días en el país.

En el caso de Carrió, lo que Sánchez Kalbermatten pide investigar es la fiesta de cumpleaños que la líder de la Coalición Cívica hizo en su casa en Exaltación de la Cruz el 26 de diciembre pasado y al que asistieron alrededor de 70 personas, en su mayoría referentes políticos de Juntos por el Cambio.

“Pareciera que el hecho de compartir espacio político lleva consigo una especie de sentimiento de impunidad frente a las normativas que debemos acatar todos los argentinos para evitar que la pandemia se siga cobrando vidas”, se lee en la denuncia de nueve páginas sobre Carrió.

El letrado luego argumenta: “Claramente, como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes, dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”.

La presentación cierra: “Como colofón, debemos entender que quienes han desempeñado roles en la administración pública no pueden actuar de esta forma, sea quien sea. Toda la clase política debería dar el ejemplo, no trasgredir cuanta norma se interponga en afán de hacer valer su poderío, el cual dicho sea de paso, lo ostentan porque la misma ciudadanía se las ha otorgado”.

En la denuncia se piden como medidas de prueba: “Se proceda a solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones información acerca del ingreso al país del Ing. Mauricio Macri, declaraciones juradas y posibles solicitudes de traslado por fuera del domicilio donde cumpliría la cuarentena”.

Además, pide que “se libre oficio al consorcio encargado del ‘Club de Campo Chacras de la Cruz’, en Exaltación de la Cruz, para que informe listado de ingresos y egresos registrados el día 26 de diciembre de 2020 con destino a la vivienda de Elisa María Avelina Carrió'”.

La presentación ingresó por la fiscalía federal número uno a cargo de Ramiro González, el mismo que investiga al Presidente, la Primera Dama y los invitados al cumpleaños en Olivos.

