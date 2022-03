Santiago Cafiero volvió a hablar en inglés y le respondió a Jorge Lanata: “He is a dickhead”

Luego de la viralización de su discurso ante las autoridades de Dubai, el canciller Santiago Cafiero volvió a hablar en inglés este viernes para responderle al periodista Jorge Lanata, quien ayer se sumó a las críticas por su exposición. “He is a dickhead”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales y aseguró que la opinión del conductor de Radio Mitre lo tiene sin cuidado.

En diálogo con Urbana Play, Cafiero sostuvo: “Lanata said stupid things about me yesterday. And I don’t care. I think that Lanata is a dickhead”, una frase que se traduce como: “Lanata dijo estupideces sobre mí ayer. Y no me importa. Yo creo que Lanata es un estúpido”.

El uso del término dickhead sorprendió a todos en el estudio, ya que se trata de una expresión muy informal y coloquial que literalmente significa “cabeza de pene”, aunque se interpreta como “persona desagradable o estúpida”.

Pero lejos de arrepentirse de sus dichos, el canciller insistió: “Igual, no creo que le importe lo que yo piense”. Y agregó: “Aparte, si estás en otra lengua viste que todo se permite”. Sin embargo, se negó explicar el sentido literal del adjetivo ante la consulta puntual de la conductora, la periodista María O’donnell.

Los dichos de Cafiero fueron en respuesta a las duras declaraciones que Lanata hizo en su contra tras el discurso en inglés en que brindó en la Expo Dubai, una feria internacional pensada como una oportunidad de colaboración para el desarrollo y la innovación.

“Es una vergüenza. Ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, sentenció el conductor de Lanata sin filtro ante las dificultades del funcionario para manejar el idioma y agregó: “No puede ser que sea un mérito hablar inglés. Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un car…, habla ‘cheto’ de San Isidro”.

Sin embargo, los cuestionamientos no se limitaron a la figura del exjefe de Gabinete, ya que el periodista afirmó: “El problema va más allá de Cafiero, porque el equipo de Cancillería también se equivoca en una filmina. Cecilia Nicolini fue a negociar las vacunas porque era la que mejor hablaba inglés, es una vergüenza”.

