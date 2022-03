El filoso comentario de Jorge Lanata sobre Santiago Cafiero por su discurso en inglés que se volvió viral

Las dificultades que tuvo el canciller argentino Santiago Cafiero para leer un discurso en inglés en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, fueron tema de debate en el pase de los programas que conducen Jorge Lanata y Eduardo Feinmann por radio Mitre (AM 790). “Es una vergüenza, ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, observó el conductor de Lanata sin filtro.

Y es que la exposición de Cafiero, quien participó en la Expo Dubai, una feria internacional pensada como una oportunidad de colaboración para el desarrollo y la innovación, se hizo viral en las redes y se convirtió en tendencia en Twitter por la fallida lectura de su discurso en inglés.

Se viralizó un video de Santiago Cafiero leyendo en inglés

“No puede ser que sea un mérito hablar inglés. Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un car…, habla ‘cheto’ de San Isidro”, fustigó el periodista. Sin embargo, agregó que “el problema va más allá de Cafiero, porque el equipo de Cancillería también se equivoca en una filmina. Cecilia Nicolini fue a negociar las vacunas porque era la que mejor hablaba inglés, es una vergüenza”.

En este sentido, Lanata se sinceró y confió: “Toda mi generación aprendió mal a hablar inglés, yo hablo horrible”. Pero retomó: “No tengo problema en decirlo, leo inglés pero no hablo bien, pero yo no soy el Canciller. Y si me dicen que me van a nombrar canciller, diría que no, porque no hablo inglés, no puedo hacer ese trabajo y no estoy capacitado”.

Debate sobre el idioma inglés

“Saber varios idiomas no es solamente el capital de un canciller, con que hable un idioma universal, como lo es inglés en este momento ya sería valioso. Pero hay que tener formación en política exterior y de conocimiento del mundo”, le dijo a LA NACIÓN Jorge Faurie. “Es vital que el canciller pueda hablar inglés. Y si sabe francés, portugués, italiano y alemán, suma bastante”, agregó Faurie, que ocupó ese cargo entre 2017 y 2019.

Si Cafiero hubiera reconocido su falta de manejo del idioma “podría haber hablado en español con un traductor”, dijo Jorge Lanata durante el pase de programas con Eduardo Feinmann Instagram Radio Mitre

En este sentido, Lanata dijo que si Cafiero “hubiera reconocido” su falta de manejo del idioma “podría haber hablado en español con un traductor”. Y agregó: “Estamos en un país que si hablar inglés es un mérito quiere decir que estamos en el horno. Estamos mal, es una cosa básica”.

La profesora Flavia Pitella, columnista cultural del programa de Lanata en radio Mitre, dijo que en la Argentina “ser bilingüe debería ser un derecho para todos los chicos, porque está probado que es importante para el desarrollo mental de un nene”. “Pero además (el caso de Cafiero) es el desprecio por la profesión del traductor. Es un despropósito creer que todo es una pavada, es un ejemplo de ignorancia”, agregó.

“Lo importante no es Cafiero sino que nos muestra en la lona que estamos. Al canciller tendríamos que pedirle un posgrado en Harvard, no hablar inglés; tampoco hablan portugués porque creen que es una tontería. Da lástima que todo esto pase, pero es bueno que lo veamos. Estamos más cerca de Namibia que de Suiza”, consideró el conductor.

Y, en este punto, habló del músico L-Gante. “Yo a L-Gante lo miro con cariño más que otra cosa, pero cuando lo escucho hablar a ese pibito me da una cosa de… ¿esto es la Argentina hoy? ¿Esta es la manera en la que hablamos y pensamos? Eso habla mucho de nosotros”, agregó Lanata.

“Eso habla de la degradación de la sociedad, Jorge”, añadió Feinmann. “Se han perdido dos culturas fundamentales, la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo”, finalizó.