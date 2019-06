Héctor Eduardo Ruiz gobernó La Banda por más de 20 años

SANTIAGO DEL ESTERO.- Un abogado solicitó hoy impugnar la candidatura de un exintendente de La Banda, Santiago del Estero, porque tiene una condena por haber abusado sexualmente de una mujer en su despacho.

Francisco Cavallotti, autor de la impugnación y abogado defensor de la víctima, aseguró a LA NACIÓN que "esto es intolerable, la imagen que damos al país llevando en una de las listas a un abusador confesó horada nuestros valores y nos expone a la vergüenza".

En un juicio abreviado, Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz reconoció haber abusado sexualmente a una mujer que fue pedirle trabajo en su despacho de La Banda, una ciudad ubicada a 7 kilómetros de la capital santiagueña.

Ruiz fue condenado a tres años de prisión en suspenso con inhabilitación a cargos públicos, pena que ya cumplió, y ahora va a participar en las PASO como primer candidato a senador nacional por el PRO.

La noticia causó un profundo rechazo en la sociedad santiagueña y en la UCR Nacional, que si bien aún no se ha pronunciado oficialmente, hay una campaña muy fuerte en las redes sociales por parte de "Mujeres Radicales" para que esta precandidatura sea dada de baja.

"Entendemos que Ruiz no puede y no debe ser precandidato aunque su pena y sanción se haya cumplido. No podemos creer cómo el PRO convalida a este rufián, a este depravado sexual como candidato", afirmó Cavallotti.

El mismo Ruiz había comentado días atrás en su cuenta de Facebook que había logrado ser incluido nuevamente en el padrón electoral. "Hoy vuelvo a ser candidato y agradezco a los confiaron en mí", dijo.

Ruiz encabeza la lista de precandidatos por el PRO y dirimirá su candidatura por el espacio Juntos por el Cambio en una interna con Natalia Neme, actualmente jefa de la ANSES local y militante radical.

"Chabay" Ruiz fue intendente de La Banda por casi 25 años. Empezó su carrera política en la UCR, luego pasó al FREPASO, integró la Alianza, el ARI, el kirchnerismo, el massismo y ahora recaló en el macrismo.