El filósofo y escritor analizó la actualidad política, económica y social de la Argentina 16:31

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 01:54

El escritor, filósofo y ensayista Santiago Kovadloff analizó este martes en el programa Mesa Chica, emitido por LN+, la actualidad política, económica y social del país, que es atravesada por la pandemia del coronavirus desde hace ocho meses.

En diálogo con José Del Rio, Kovadloff se refirió a la última medida adoptada por la administración de Alberto Fernández en relación a las jubilaciones."Creo que no hay un discurso de valores, sino esencialmente oportunista que hoy está enfrentado a una realidad que el Gobierno no puede eludir, que es la del ajuste. El ajuste le garantiza al Gobierno su supervivencia, es decir, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, en el mejor de los casos", sostuvo.

"Pero al mismo tiempo -continuó- el relato queda descalificado por el pragmatismo. El costo político es que el discurso populista pierde verosimilitud en las prácticas, en la praxis política. Hoy el Gobierno enfrenta una grieta interna, entre tantas otras, que es básicamente el contraste entre una conducta sensata y realista a un relato que no tiene asidero en la experiencia, pero que aspira a sostenerse en la credibilidad simplemente retórica".

Según explicó, esta disociación "va a ser muy costosa" para el kirchnerismo. "No necesariamente para el Presidente, pero indudablemente sí para el kirchnerismo y es por eso que la vicepresidenta aspiró a presentarse como alguien que no queda involucrada en esto que ella llama la deficiencia del Gobierno, que es obrar con realismo no populista", dijo.

Para el ensayista, Cristina Kirchner quiere "recursos para poder sostenerse en las políticas prebendarias que le aseguran hegemonía política". Sin embargo, señaló que "no puede lograrlo".

"La contraposición entre lo pragmático y el relato va a obligar al kirchnerismo a tener que adaptarse a una realidad hacia adentro, donde puede generar contradicciones, pero no conflictos". Y resaltó que no habrá conflictos ya que, según él, "la actitud primordial de los seguidores del discurso kirchnerista es la obediencia debida, y no la meditación y la reflexión sobre las contradicciones".

Consultado por la repercusión política que tuvo la reforma previsional durante la gestión de Mauricio Macri y ahora con Fernández al poder, el filósofo expresó que "el peronismo, si no se suma al afianzamiento del republicanismo, no tiene porvenir político". Y tomó como ejemplo a Miguel Ángel Pichetto: "Él ha comprendido que el peronismo no puede seguir gobernando como lo hacía y que debe integrarse a una fuerza que aliente la producción, la inversión, y nos está diciendo algo que es muy importante entender por dónde pasa el porvenir de un movimiento al que las circunstancias lo obligan a convertirse en parte de un proyecto republicano. Lo demás no tiene porvenir, tiene pasado. Puede llegar a gobernar, pero no puede llegar a administrar una gestión con eficacia".

Educación

"Tengo la impresión de que hay una nivelación hacia abajo hace bastante. La situación actual que enfrentamos con el Covid no hace más que proyectar lo que venía ocurriendo bajo las estrategias de [Roberto] Baradel, que la educación pierda relieve como hecho pedagógico y se logre como hecho sindical. La idea es que la educación reduzca su significación no al cuidado de la salud de los estudiantes, sino la irrelevancia de la educación como meta de los procedimientos primordiales que se deben mantener en la escuela", opinó Kovadloff respecto de las clases no presenciales que se llevaron a cabo en el país por la pandemia.

Por otra parte, señaló: "La Argentina es un país desactualizado educativamente, es un país que está más cerca del siglo XIX que del XX porque ha reducido la concepción del maestro a la de un militante y en verdad cuenta con maestros excepcionales que, si pudieran enseñar, curarían mediante la pedagogía el miedo al virus, que hoy es esencialmente una herramienta demagógica".

Conforme a los criterios de Más información