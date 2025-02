Santiago Siri, el especialista en cripto que vio venir el escándalo: “Un proyecto con una meme coin es una fantochada”

El experto en criptoactivos Santiago Siri, creador del Partido de la Red y del proyecto Universal Basic Income (UBI), es un actor natural del ecosistema cripto. Alertó sobre el acercamiento de Hayden Davis a Javier Milei el 30 de enero pasado, cuando el propio Presidente difundió una foto con él, y el viernes pasado puso el foco sobre los frenéticos movimientos en la red Solana apenas comenzó a circular la moneda $LIBRA.

El criptogate derivado de la promoción pública de Milei a la meme coin $LIBRA afectó a miles de inversores y generó un intenso debate sobre la conducta presidencial, pero también sobre la regulación y la transparencia en el ecosistema de criptomonedas.

Entre observaciones técnicas y sentencias políticas, Siri contó a LA NACION cómo detectó las transacciones sospechosas, habló sobre el papel de Mauricio Novelli como nexo entre Milei y el proyecto, y sobre la falta de un asesoramiento serio en el Gobierno para el desarrollo de iniciativas cripto. Además, advirtió sobre los riesgos de promover meme coins sin regulación y opinó sobre cómo podría haberse construido un proyecto con bases más sólidas.

-¿Cómo advertiste que el proyecto de $LIBRA era sospechoso?

-El 30 de enero vi la foto de Hayden Davis junto a Milei y me llamó la atención. Al buscar información sobre él en Google, no encontré nada, lo que me pareció muy sospechoso. En 2025, que alguien no tenga huella digital es raro.

Apenas ocurrió todo esto el viernes vi las transacciones drenando la plata, y todo eso, hecho en sincronía con el tuit del Presidente, me pareció turbio. Además, fue presentado como un instrumento para financiar proyectos, y no como una meme coin. Un proyecto con seriedad no es hacer una meme. Eso es una fantochada. Un proyecto serio cripto no es hacer esto ni con esta gente. Lo que hicieron fue un esquema de pump and dump, similar a una estafa Ponzi. Fue presentado como un instrumento para financiar proyectos, cuando en realidad era una meme coin sin respaldo.

Pero el retuit de este lunes que hizo el presidente [de un tuit de Darío Epstein sobre cómo comprar $LIBRA] sobre este tema también es grave. Esto atrae a pequeños inversores, y los grandes inversores esperan a que se suban los pequeños inversores gracias al tuit de Milei, las famosas ballenas, para vender a precios inflados.

-¿Y cómo llegó Milei a relacionarse con este proyecto? ¿Tiene relación este proyecto con el Tech Forum?

-El agente zero en esta conexión es Mauricio Novelli, quien mantiene una relación con los hermanos Milei, especialmente con Karina Milei. Javier Milei es la cara visible, pero los negocios se gestionan en privado con Karina. Los hermanos Milei tienen vínculos con Novelli desde hace al menos cinco años.

-¿Cómo conocías la supuesta relación entre los Milei y Novelli?

-En varias ocasiones intentamos, junto a colegas con los que compartimos un chat, acercar al Presidente con Vitalik Buterin [el fundador de la red y la criptomoneda Ethereum], pero siempre nos derivaban a Karina Milei, quien a su vez nos dirigía a Novelli.

Mi aproximación a Milei era por Demian Reidel, no era directa. Pero sí sé, por un colega, que Mauricio Novelli bloqueó la entrevista con Vitalik. Hay un gran ecosistema cripto en Argentina que podría haber asesorado a Milei para hacer un proyecto serio.

-¿Qué características tendría un proyecto serio?

-Un proyecto serio debería basarse en reservas de bitcoin, la creación de un fondo estratégico y regulaciones claras. Bitcoin tiene un historial de 15 años con subas y bajas, lo que le da una base sólida. Además, la tecnología blockchain podría utilizarse para transparentar la gestión del Estado. En Argentina, se mueven 500 millones de dólares al mes en transacciones cripto, por lo que es esencial establecer marcos regulatorios.

-¿Qué consecuencias legales creés que va a tener este escándalo?

-Me inquieta ver qué pasará en el Congreso con el proyecto juicio político. El Pro no va a apoyarlo. Hay que ver qué pasa con la causa que tiene [la jueza] María Servini. Pero definitivamente lo más grave es la causa en los Estados Unidos, donde Javier Milei tiene inmunidad diplomática, pero Karina Milei no. Ojalá que se esclarezca todo.

No podés hacer una solicitud pública de inversores sin informar a la SEC. Y en este caso, eso no se cumplió. Esto afecta a los inversores norteamericanos, y la jurisdicción norteamericana es donde haya un dólar estadounidense en juego, no importa el territorio.

-Vos tuviste varios entrecruces con los tuiteros afines a Milei y el viernes pasado quien advirtió en X este episodio. ¿Estuviste en contacto con el entorno presidencial en las últimas horas?

-No.

-¿Qué impacto creés que va a tener esto en el Gobierno?

-Hay tensiones internas en el gobierno. Supongo que Santiago Caputo festejó la pérdida de poder de Karina dentro del triángulo de hierro. Y van a buscar que ruede una cabeza. Pero cabe recordar que Robespierre eliminaba con la guillotina y terminó muriendo ejecutado por ella.

