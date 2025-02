Hayden Davis, uno de los creadores de $LIBRA, dijo que el dinero es de la Argentina e involucró a Javier Milei

Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA a través de su firma Kelsen Ventures, dio dos entrevistas en las últimas 24 horas. Aseguró que no tiene ninguna motivación para esconderse y dijo que recibió instrucciones del equipo de Javier Milei para no inyectar de capital cuando la cotización se desplomaba. Asegura que los US$100 millones que tiene como custodio no son suyos, sino que son “de la Argentina”.

“Ese dinero no es mío. No estoy saliendo corriendo con el dinero”, comentó. Su interlocutor, el empresario estadounidense Dave Portnoy, consternado, le preguntó: “¿Entonces de quién es?”. Davis titubeó reiteradas veces, hizo silencio varios segundos y respondió: “El dinero... no sé... no es mío definitivamente. Es de la Argentina. No se que asociación harán con eso, pero el punto es que... pero el equipo de Milei o quienes creían que era su equipo...”, añadió, antes de que lo interrumpa Portnoy. Davis aseguró haber estado en comunicación telefónica con Milei cuando él le dijo lo que iba a publicar.

Hayden Mark Davis: "El dinero es del equipo de Milei"

Luego del tweet de Milei, el precio de $LIBRA comenzó a subir durante 40 minutos hasta llegar a su punto máximo. Davis dijo que habían traders preparados para maniobrar el precio a su favor (y hace un desarrollo técnico sobre su preocupación por el rol que podían ejercer en el valor del token). “La idea era sacar un poco de liquidez, estaba muy nervioso por los snipers. Alguien tenía 1.7 millones de tokens”.

“Se planificaron 3 etapas. La primera era el primer tweet de Milei. La segunda era otro tweet, que se supone, me habían dicho que iba a ser un video. Milei no me lo dijo directamente, pero su equipo sí, las personas representándolo lo hicieron; e iba a haber una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing”, dijo.

Luego comentó cómo comenzó la debacle. “$LIBRA se manejó mal. El problema es que cuando entendí que Milei no iba a twittear [una segunda vez], tampoco pensé que se iba a bajar del proyecto, pero empecé a hacer un nuevo plan. Me dijeron que no vuelva a poner el dinero. No fui dirigido bien. Estas hablando del presidente de un país. No es su dinero, pero es el dinero del país”, comentó, y luego hizo referencia a 600 proyectos que quería fondear.

Hayden Davis y el plan sobre $LIBRA

Además, aseguró que era tan solo un experimento y que “había cosas mucho más grandes sucediendo en el fondo”. “Tokenizar un país entero, algo mucho mas revolucionario que un meme coin”. “No iba a hacer plata. Ya hice algo de dinero pero tengo 28 años, tengo objetivos por fuera de esto. No necesito hacer plata ahora”, añadió.

Davis insiste con que el fue estafado por el equipo argentino. Portnoy le preguntó: “¿Sabes quién te boicoteó?. El joven volvió a titubear, y dijo: “Tengo personas que están viniendo por mi vida. No solo todos los trolls, sino ademas un peligro real. No soy una víctima, pero estoy muy nervioso de lo que pueda suceder. Nunca mas quiero estar en un escándalo político con un meme coin”. Aseguró que cree que él no es corrupto, y añadió: “No creo que él me hay cagado, sino gente cercana y no creo que sabía lo que había afectado”.

Dijo que tenía que hablar ayer con el equipo de Milei y que no sucedió, aunque comentó que hablará mañana con “su vocero principal”. “Me dijeron que alguien muy cercano a él me va a venir a ver esta semana”, señaló.

Hayden Mark Davis: "Soy el enemigo público número 1"

Camila Dolabjian Por