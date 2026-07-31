Santilli explicó sus dichos contra Villarruel y volvió a pedir que renuncie: “Antidemocrático es agraviar la figura presidencial”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este viernes por la noche y se refirió a sus declaraciones acerca de que la vicepresidenta Victorial Villarruel debería “dar un paso al costado” si no comulga con las decisiones del presidente Javier Milei. “No hay nada más antidemocrático que agraviar la investidura presidencial y desestabilizar desde adentro”, consideró el funcionario nacional.

Santilli volvió a hacer referencia al posteo de Villarruel en el que la titular del Senado acusó al jefe de Estado de realizar “persecuciones imaginarias” y se mostró preocupada por el “estado” de salud mental del mandatario.

“Ese tuit es hiperagraviante sobre la investidura presidencial”, evaluó Santilli, en diálogo con TN. “Uno lo puede esperar del kirchnerismo, pero no de las personas de este gobierno”, dijo y señaló: “Me parece que, por ese lado, está claro que es antidemocrático”.

En ese sentido, el jefe de Gabinete calificó la actitud de Villarruel como de “casta”. “No querer que nada cambie es de casta. ¿O qué quieren, que vuelva el kirchnerismo? Casta es sentarse en un lugar para que nada cambie. A mí, cada vez que me tocó agarrar un lugar, fui al frente y cambié las cosas", insistió.

Para reforzar esa idea, Santilli agregó: “Entonces, casta son los que no se quieren enfrentar a los narcos, los que no quieren enfrentar el delito. Este Presidente es reformista: transforma el país. Saca lo que no sacó nadie, que es sacar la puerta giratoria, que es bajar la pobreza. A mí me tocó apoyar a cambio de nada cuando empezó y hoy lo sigo haciendo, a rajatabla“.

Sobre lo “antidemocrático” de la actitud de Villarruel, el jefe de Gabinete subrayó: “Problemas y discusiones hubo y hay en todos lados. La número dos acompaña al número uno: es así. Ahora, vos no estás ahí para hablar de las facultades mentales del Presidente. Entonces, si querés eso, tenés que dar un paso al costado”.